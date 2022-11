Ucrania: es hora de acabar con la guerra

“Los conflictos acaban con una victoria aplastante o con una negociación. La victoria aplastante (en Ucrania) no es esperable ni tampoco deseable, por lo tanto habrá que tener una negociación. Estamos en un momento de desconcierto general. ¿Cómo salimos de esta guerra, cuyo objetivo no se sabe cuál es?

No son palabras de algún partidario de uno u otro bando. Quien así se ha expresado en recientes foros es nada menos que Javier Solana, que fuera secretario general de la Otán y jefe de la diplomacia europea, y que añade: “Nadie quiere la derrota definitiva de Rusia, lo mejor es un alto el fuego para recuperar un clima de diálogo”.

Otro destacado analista, el sociólogo Manuel Castells, cita al clásico Sun Tzu, el estratega militar y filósofo de la antigua China, autor de ‘El arte de la guerra’: “El mejor momento para negociar una batalla que no se puede ganar es cuando se está en ventaja”. Y estima que esta es la situación actual de los ucranianos, tras su última ofensiva. Por ejemplo, el miércoles pasado, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, ordenó la retirada de las tropas rusas de todo el territorio situado a la orilla occidental del río Dniéper, incluida la ciudad de Jersón, ocupada por Rusia desde el principio de la guerra.

Para Lluís Bassets, Putin no puede ganar militarmente la guerra ni perderla políticamente. Por ello tiene la negociación en la cabeza, “lo que está por dilucidar es el momento exacto que más le conviene”. En cualquier caso, siguiendo a Castells, hay que abandonar la idea de que las élites rusas puedan destronar a Putin. Las élites económicas no tienen poder fáctico. Las políticas están siendo empujadas a un mayor belicismo, y ya no hay marcha atrás, “salvo asesinar a Putin, lo cual no es fácil”. Cierto que el zar ruso creyó inicialmente que podría conquistar Kiev e instalar un gobierno títere en Ucrania, lo que acabó en una debacle sin salida porque no contaba con la voluntad de Ucrania para resistir ni con la incompetencia del ejército ruso. Si Putin quería impedir la extensión de la Otán hacia sus fronteras, ha conseguido todo lo contrario.



Para el politólogo Noam Chomsky: “La invasión de Ucrania, en sí misma, es una agresión criminal, como la llevada a cabo por Estados Unidos en Irak o por Hitler en Polonia, pero aparte de esto, es una estupidez increíble”. Por ejemplo, ha metido a Europa en el bolsillo de Estados Unidos y ha logrado una ampliación de la Otán inverosímil hasta hace unos meses.

El propio máximo dirigente ucranio, Zelenski, alterna sus bravuconadas, bien engrasadas por la ingente ayuda militar que le aporta Occidente, especialmente Estados Unidos, con el deseo de una solución negociada. El pasado mes de mayo afirmaba: “La guerra de Ucrania solo puede terminar por medios diplomáticos. La victoria será muy difícil, será sangrienta, habrá combates, pero terminará definitivamente a través de la diplomacia”.

Durante toda esta semana, medios estadounidenses han revelado que los cauces de negociación siguen activos entre Estados Unidos y Rusia a propósito de la guerra en Ucrania. El asesor de Seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha revelado a ‘The Washington Post’ que el objetivo del diálogo es evitar que la invasión rusa escale a una guerra nuclear, confirmando, según ‘The Wall Street Journal’, que “los canales para comunicarse con la Federación Rusa a niveles superiores permanecen abiertos entre Washington y Moscú”, todo esto se ha ratificado de parte rusa.

Y es que el mundo (salvo los vendedores de armas) está harto de una guerra sin sentido, empezando por el continente europeo. La guerra ha enterrado parte de la política sobre la crisis climática y la inflación mengua los recursos de los hogares. En Europa, la opinión de los ciudadanos favorable a un fin negociado de la guerra de Ucrania es abrumadora, sobre todo en Alemania o Italia, cuyas reservas de energía tras el cierre ruso dan para unos meses, pero no mucho más. El hartazgo también se experimenta entre la propia población rusa después de las movilizaciones de la población joven para la guerra, aunque la censura no deja ver el alcance del descontento popular.

Como apuntábamos más arriba, Rusia está contenida o abiertamente en retroceso en Ucrania, pero el desafío de la campaña invernal que se aproxima sometería a los ucranios a un sufrimiento de alcance imprevisible mientras queda excluida cualquier salida que conduzca a una capitulación rusa, con la capacidad inacabable de sus misiles y la amenaza de su fuerza nuclear, en manos de un poder autocrático que domina el mayor país soberano del mundo y que podría estar preparando una nueva invasión desde su aliada Bielorrusia, con tropas frescas del sátrapa Lukaschenco.

Según los más destacados analistas del Este y del Oeste, la salida a la guerra de Ucrania, que al final es entre la Otán y Rusia, con la población ucraniana poniendo las víctimas y toda Europa sufriendo la crisis energética y el aumento de los presupuestos militares en detrimento de otras necesidades sociales, no puede ser más que un alto el fuego y una negociación. Al líder ucranio Zelenski le basta con salvar la cara; a Putin, que sin duda tiene interés en parar la guerra en condiciones que le permitan salvar la suya, le bastaría una negociación en la que pudiera retener Crimea (en su poder desde 1914 sin mayor respuesta occidental) y un referéndum en la región de Donbás, controlado por Naciones Unidas, para que de verdad decidan sus ciudadanos.

La salida negociada aparece como inevitable cuando asoma el ‘general invierno’ en el escenario de la guerra y el resto del mundo no aguanta más. Porque ni Rusia ganará ni Ucrania se rendirá.

