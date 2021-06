Señales alarmantes desde Europa

Según la más reciente encuesta oficial, una buena parte de la ciudadanía de Europa cree que la Unión Europea está rota; un sector estima simplemente que no existe. Piensan que las instituciones continentales no han sabido protegerlos de la pandemia; han asistido al caos de la vacunación, y empiezan a percibir los efectos de la anunciada crisis económica. Un panorama en el que han prosperado hasta niveles inusitados las tendencias xenófobas y el repliegue nacionalista. De norte al sur crecen movimientos ultraderechistas, algunos nostálgicos de la Europa anterior al final de la Segunda Guerra Mundial. Cobra actualidad el diagnóstico del sociólogo Manuel Castells, hoy ministro del Gobierno español: “Europa es una buena idea mal ejecutada, una estructura frágil y probablemente incapaz de resistir sucesivas sacudidas”.



En la muy avanzada y modelo de Estado de bienestar Suecia acaba de romperse el cordón sanitario frente al xenófobo, populista y ultranacionalista partido Demócratas de Suecia (SD), conservadores y liberales han pactado con esta formación, de orígenes declaradamente neonazis, para acudir a las próximas elecciones.



Al sur, en España, cada vez son más nutridos los actos públicos del partido Vox, de pregonadas raíces franquistas. Como en otros lugares, la derecha más o menos civilizada trata de incorporar planteamientos de los ultras con el objeto de no perder clientela.



Francia acaba de asistir conmocionada al abofeteo público de su presidente, Emmanuel Macron, por un ultraderechista, durante una visita al sureste en la que trataba de aproximarse a la gente. Días antes, centenares de militares retirados, entre ellos 20 generales, publicaron una proclama en la que exigían el “regreso al honor y el deber de nuestros gobernantes”, como traducción del radicalismo xenófobo. Rápidamente, la líder del ultraderechista y antieuropeísta Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen, les tendió la mano para que se unieran a su “batalla por Francia”. El caso es que muchas encuestas la dan como próxima presidenta de Francia en las elecciones de 2022, cuya campaña ya se ha iniciado.



El panorama alemán no puede ser más preocupante. Los ultraderechistas, populistas y antieuropeos del partido Alternativa para Alemania han estado a punto de ganar las elecciones regionales en Sajonia, y siguen siendo dominantes en toda el área oriental (antigua comunista). El ministro del Interior, Horst Seehofer, acaba de acusar a Alternativa de ser una amenaza para seguridad, revelando algunos datos conexos: en 2020 se produjeron 23.604 delitos por razones políticas de raíz ultraderechista; de ellos, más de 2.000 violentos, asaltos a sinagogas, asesinatos con trasfondo xenófobo y antisemita, etc.: “Hay una huella de sangre que atraviesa Alemania”, acaba de declarar Seehofer.



Alguien recordaba estos días la famosa cita de William Faulkner: “El pasado no está muerto ni enterrado, en realidad ni siquiera es pasado”.



P. S. El huevo de la serpiente. No hay que olvidar que la pobreza, el desánimo generalizado ante la falta de perspectivas y la aplicación de medidas económicas regresivas para los más desfavorecidos estuvieron en el origen del nazismo, junto con manipulaciones como el fomento del antisemitismo. Hannah Arendt, en su ensayo sobre responsabilidad y culpa, cuenta que, liberado el campo de concentración de Buchenwald, uno de los prisioneros vio en un camión donde subían a los antiguos guardianes de las SS a un viejo compañero de colegio. El guardián se le quedó mirando y le gritó: “¿Qué querías que hiciera? Llevaba cinco años en el paro, tienes que entenderlo”. Injustificable: el guardián fue responsable de su decisión. Pero injustificable también la falta de sensibilidad social de tantos dirigentes que no parecen hacerse cargo del sufrimiento social en Europa y en otros lugares del mundo.



Antonio Albiñana