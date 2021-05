Oriente Próximo: una guerra que no cesa

Durante todo el inicio del mes de mayo, Oriente Próximo ha conmovido al mundo con la catástrofe humana de uno de sus absurdos y cruentos conflictos.

El momento no podía ser más oportuno para desatar la 4.ª guerra entre Israel y Palestina. Con el primer ministro Netanyahu al borde de la cárcel si no consigue formar gobierno y el partido con mando en la Franja de Gaza, Hamás, tratando de adelantarse a las elecciones palestinas como fuerza hegemónica frente a la debilidad del titular de la “autoridad palestina” Mahmud Abás. La chispa: el brutal desalojo el 10 de mayo de familias palestinas en su barrio israelí de Cheikh Jarrah, que se resisten a perder sus casas en una Jerusalén que se trata de judaizar completamente, con una simultáneo asalto de soldados a la mezquita de Al Aqsa.



De inmediato llegó la respuesta desde Gaza con el lanzamiento de cohetes sobre territorio israelí y, simétricos, los bombardeos incesantes desde Israel, que destruyeron una buena parte de Gaza. Al final, después de 11 días: ruina y muerte, cientos de víctimas civiles, particularmente niños palestinos e israelíes; un “alto el fuego”, no se sabe hasta cuándo, y la muestra de que la alternativa de dos Estados –palestino e israelí– puede no ser ya más que una quimera.



Es una historia conocida. Tras un terrible Holocausto que exterminó a millones de judíos, en el final de la Segunda Guerra Mundial, los británicos, que controlaban la zona, decidieron fundar un Estado israelí en una tierra que ya estaba habitada por los palestinos. La ONU propuso una partición de la región en dos Estados, judío y árabe. Este plan fue rechazado por los árabes, que estimaban que, siendo mayoritarios en la región, quedarían solo con un 35 % del territorio. Y ahí empiezan las guerras. La deriva de judíos fanáticos y de extremistas islamistas ha sido la de convertir falsamente un conflicto colonialista en una “guerra religiosa”. Los judíos han venido reivindicando la ocupación de la totalidad de la “tierra prometida” después de siglos de “diáspora”, laminando a los palestinos que la habitan y traicionando así el espíritu de los fundadores del Estado de Israel, como Ben Gurión, Martin Buber, y su principio de “una tierra, dos pueblos” y el de la propia Declaración de independencia de Israel, que garantizaba “la igualdad de derechos a todos los ciudadanos independientemente de su clase, etnia o religión”. En 2015, el Parlamento declaró a Israel un “Estado judío”, lo que automáticamente sitúa a los palestinos (el 20 % de la población) como ciudadanos de segunda, en una situación que tanto Human Rights Watch como la mayor ONG israelí, B’Tselem, han calificado como verdadero “apartheid”.



Hoy, Palestina es una serie de pequeños territorios en Cisjordania, aislados entre sí y donde la “Autoridad Palestina” depende del ejército israelí, y la franja de Gaza como una gigantesca cárcel a cielo abierto. ¿En qué consistiría un futuro "Estado palestino", con la mitad de su población exiliada y sin territorio viable?



Así que, para la prestigiosa revista Foreign Policy: “La solución de dos Estados no es planteable como una salida pacífica”. En parecidos términos se ha pronunciado la Fundación Carnegie para la Paz Internacional: “La solución de dos Estados es una construcción que mantiene la ocupación y es estructuralmente incapaz de aportar la paz y la seguridad a las poblaciones”.



Mientras llega una paz en Oriente Próximo, que incumbe a las instancias internacionales de resolución de conflictos, el gran escritor judío Davis Grossman se dirige a israelíes y palestinos: “Con la idea de paz, igualdad y cooperación “a pesar de todo”, con la posibilidad de que encontremos el camino que casi hemos perdido, la complicada y exigente vía de vivir juntos, en plena equidad y en paz, todos nosotros, árabes, judíos, seres humanos”.



Antonio Albiñana