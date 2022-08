Inflación económica: una imprevisible tormenta global

El panorama económico mundial ha sufrido en los últimos meses una sucesión de acontecimientos que aún no han terminado, y que está incidiendo en todo el planeta. La inflación se ha desbocado hasta niveles nunca vistos en los últimos 40 años, trayendo a la memoria episodios traumáticos de las primeras décadas del pasado siglo: el malestar social empieza a extenderse en todo el mundo occidental y en los países emergentes.

El fenómeno, que puede describirse de forma sencilla, ha hecho caer gobiernos y ha cambiado la política de continentes enteros. La inflación es un proceso económico que causa una subida continua de los precios en la mayoría de los productos y servicios, generando una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos, afectando sobre todo a las economías más débiles.



Como han titulado los más influyentes medios europeos: “La economía mundial se desinfla”. Con un consenso entre los analistas de que nos enfrentamos a un importante frenazo de los ritmos previstos de crecimiento, que está aproximando a muchos países al temido fantasma de la “recesión”: dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. A la hora de resumir las causas de este fantasma que recorre el mundo, hay que hablar en primera instancia de la pandemia, que provocó fuertes turbulencias en la cadena de suministros y promovió políticas fiscales y monetarias con efectos alcistas en los precios. Seguidamente, la guerra en Ucrania, con su impacto en la energía y los alimentos, particularmente en Europa, pero también en el continente americano. En todo el mundo crece el malestar social. La correa de transmisión entre la inflación y la pérdida de poder adquisitivo va exacerbando la desigualdad ya endémica.



En su último informe ‘World Economic out look’, el Fondo Monetario Internacional ya ha hablado de un “gran shock transformativo”, señalando la “especial posición de debilidad de los países emergentes y en desarrollo en un momento en el que muchos están especialmente endeudados por los embates de la pandemia”.



En el viejo continente, en Alemania, que ha sufrido el impacto en materia energética por la guerra en Ucrania, se empieza a hablar desde el Gobierno de la necesidad de “sacrificios”: se avecina una reducción en los gastos personales, familiares y del presupuesto público. Algunos analistas se refieren, en este y otros países, a una crisis social y política de gran envergadura.



Muchos recuerdan la crisis económica de 1929, con las consecuencias del malestar social ligado a la inflación, cuando todos los gobiernos del mundo occidental cambiaron a través de elecciones, golpes de estado o actos de fuerza. En España cayó a monarquía; en Italia, Mussolini instauró el fascismo; en Alemania, Hitler llegó al poder en un escenario de profundo descontento social; en Estados Unidos ganó F.D. Roosevelt, con la introducción del “New Deal”, cuando todo el sistema se encontraba en una imprevisible crisis. Sin remontarse tanto, los ciclos inflacionistas demolieron los proyectos demócratas a finales de los años 70, golpeando por ejemplo a la presidencia de Carter.



Según el politólogo Lluis Foix: “Estamos en un tiempo de cambio que la guerra de Putin ha acelerado. Habrá que habituarse otra vez al esfuerzo, al trabajo, a la solidaridad, al ahorro, a valorar lo que ya tenemos. Es muy oportuno que los gobiernos hablen claramente sobre lo que se nos viene encima. No tanto para alarmar al personal, sino para lanzar mensajes realistas que reflejen la complejidad de la situación”.



P.S. Los chinos quieren la Luna. En 2004 China aprobó un programa nacional de exploración lunar, que en 2015 condujo a que una nave espacial china aterrizara en la cara oculta de la Luna. Ahora, según declara alarmado el jefe de la agencia espacial estadounidense (NASA), Bill Nelson, China quiere “apoderarse de la Luna”.



Según se ha constatado, China busca construir una base para controlar el polo sur de la Luna, donde hay depósitos de agua que podrían ser utilizados para fabricar combustibles para cohetes. Con intervenciones decisivas en medio mundo, en camino de constituirse en la primera potencia económica mundial al mediar el siglo, China está a punto de ganar la carrera por el dominio del satélite lunar. Según la NASA: “debemos estar muy preocupados de que China aterrice en la Luna para decir ahora es nuestra y ustedes no puede venir´”.



ANTONIO ALBIÑANA



(Lea todas las columnas de Antonio Albiñana en EL TIEMPO aquí).