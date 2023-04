Inteligencia artificial: alarma e incertidumbre

Más de un millar de personalidades, entre los que están los fundadores de algunas de las multinacionales más poderosas del Planeta, difundieron hace unos días una carta abierta en el Future of life Institute, pidiendo una moratoria de al menos 6 meses en la investigación sobre Inteligencia Artificial, hasta “evaluar los peligros potenciales de esa tecnología” que, según otro influente medio internacional el ‘Wall Street Journal’, “podría destruir la civilización”, y que “se debe confiar a una gobernanza rigurosa y minuciosa”.

Aterrizando. Para empezar, será interesante recoger la reflexión del lingüista y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero: “la inteligencia artificial no existe. No existe más que como metáfora, porque las máquinas no piensan, ya que no tienen sentimientos. Para pensar bien resulta necesario saber lo que significa un escalofrío. Lo que se llama inteligencia artificial es el resultado de la programación humana”.

En todo caso, la carrera por la denominada Inteligencia Artificial está liderada a nivel mundial por Estados Unidos y China que, a través de la información, la política y la geopolítica, ha trastocado nuestra relación con la verdad, con el concepto de soberanía, e incluso con el imperio de la ley, según el analista Enrique Goñi, una fuente poder que tiene a media humanidad desbordada por su complejidad.

El último instrumento de la I.A. es el llamado ChatGPT, la más reciente versión de un gran modelo de lenguaje (LLM en sus siglas inglesas). Es el nombre que reciben sistemas de inteligencia artificial que procesan millones de textos (por ejemplo, todo Internet) y aplican una serie de algoritmos para tratar de medir cuál es la palabra que tiene más probabilidades de construir una frase artificial coherente. El pasado mes de febrero, el ChatGPT contaba con100 millones de usuarios en el mundo y no ha dejado de crecer, generando según algunos expertos, fascinación y pánico a partes iguales, al comprobar hasta qué punto una tecnología puede simular capacidades humanas. Todas las instituciones globales quieren regular el ChatGPT, un robot conversacional basado en la Inteligencia Artificial generativa que empieza a levantar suspicacias en el mundo, cuyos efectos sobre la privacidad de los usuarios se temen, así como su potencial para difundir desinformación y la posible destrucción de empleo que pueda traer consigo si se implanta en el entorno laboral y realiza funciones de los trabajadores.

En la carta abierta de millares de expertos, que citaba al inicio, se manifiesta la alerta porque los diseñadores de la Alianza Artificial “están lanzando una carrera incontrolable en el desarrollo y en el despliegue de espíritus numéricos siempre más potentes que –incluso sus creadores- no pueden entender, prever o controlar de una manera fiable”. Los expertos citados llaman a los Estados a declarar una moratoria sobre esta tecnología que – propugnan-, no debe recibir la autorización a ser utilizada hasta que sea considerada segura y se sepa que “sus efectos sean positivos y gestionables”. Las decisiones sobre los aspectos éticos y morales de la IA no deben ser delegados en responsables a los que nadie ha elegido.

Por su parte, diversas instancias, nacionales e internacionales ya han encendido las alertas. Italia ya ha prohibido el CahatCPT. El Comisario del Mercado Interno de la Unión Europea Thierry Breton ha advertido que “los contenidos creados por la Inteligencia Artificial deberán llevar una advertencia específica de su origen”, mientras se transita hacia un “Reglamento Europeo de la IA”. Por su parte, Estados Unidos abrió hace unos días un proceso de 2 meses para recoger ideas sobre cómo regular este tipo de herramientas, que el antiguo presidente del Comité de Energía Atómica, Eric Schmidt ha llegado a considerar como un peligro para la paz mundial.

P.S. Atemperando. En un reciente análisis, el profesor Daniel Innerarty, trata de aportar serenidad al debate sobre la IA: “el problema no es que la Inteligencia Artificial sea ahora o en el futuro demasiado inteligente, sino que lo será demasiado poco mientras no hayamos resuelto su integración equilibrada y justa en el mundo humano y en el entorno natural, y eso no se conseguirá parando nada, sino con reflexión, investigación, inteligencia colectiva, debate democrático, supervisión ética y regulación”.

ANTONIO ALBIÑANA

