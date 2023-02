Escalada armamentista en la guerra de Ucrania

¿Hasta dónde? Después de una etapa de dudas y aplazamientos, Alemania acaba de ceder al envío a Ucrania de sus poderos tanques ‘Leopard’, que también podrán enviar a partir de ahora otros países que los poseen. Una decisión que se considera altamente simbólica en el apoyo occidental a los ucranianos, víctimas de la criminal invasión de Rusia, de la que está a punto de cumplirse un año.

Antes fueron los poderosos misiles ‘Patriot’, enviados desde Estados Unidos, y diversos aprovisionamientos militares desde la Unión Europea ¿Hasta dónde llegará el suministro de combustible armamentístico a la guerra? Por el momento, el presidente estadounidense Biden se ha negado en redondo a proporcionar los aviones de combate F-16 que le pide el dirigente ucraniano Zelenski, quien demanda abiertamente a Occidente armamento ofensivo, ya no únicamente defensivo. Una disyuntiva peligrosa para la comunidad internacional que le apoya en su justa guerra resistente a la invasión rusa. ¿Armas para paz?

Es conveniente escuchar a expertos militares, tan poco sospechosos de apoyar al sátrapa ruso Putin, como el exgeneral alemán Harald Kujat, antiguo presidente del Comité Militar de la OTAN, en sus declaraciones a Focus: “Seguir enviando armas a Ucrania significa prolongar la guerra sin sentido. Cuanto más dure la guerra, más difícil será alcanzar una paz negociada. Ucrania lucha por su libertad y por su integridad territorial, pero los dos actores principales de esta guerra son Rusia y Estados Unidos, cuyos intereses geopolíticos son debilitar a los rusos política, económica y militarmente. Hay que saber esto, sería inmoral dejar sola a Ucrania en su lucha por su libertad y limitarse a suministrar armas que prolongan el derramamiento de sangre y aumentan la destrucción del país”.

En todo caso, está claro que Putin no aceptará una derrota rusa en Ucrania. Y si es necesario usará armas tácticas nucleares, como acaba de recordar el presidente del Parlamento Volodin. Ya están funcionando los ‘Poseidon’ rusos en el Pacífico, apodados “los torpedos del Apocalipsis”, drones con capacidad para llevar ojivas nucleares y navegar en submarinos distancias intercontinentales a gran profundidad. Según el politólogo Manuel Castells: “Seguimos hablando irresponsablemente. Si no se negocia con Rusia paz por territorios, entraremos gradualmente en la III Guerra Mundial”.

Por su parte el antiguo consejero de Inteligencia estadounidense durante la presidencia de Obama, Eugene Rumer, piensa que el envío de tanques occidentales a Ucrania, si bien tiene una significación simbólica, “tan solo ahondará el estancamiento de un conflicto destinado a prolongarse y llegar a un punto muerto a finales de 2023, sin que ninguna de las partes logre un gran avance hasta entonces”. Y con la prolongación del sufrimiento de la población ucraniana, añado yo.

“¿Tanques para la paz?”, se pregunta la experta en cuestiones bélicas Tica Font, para quien esta guerra, como todas, no acabará en una victoria, sino en acuerdos: primero un alto el fuego y luego en unos acuerdos de paz. Acuerdos que irán más allá de Ucrania y Rusia, que tendrán que ser refrendados por Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, la OTAN y China. Sobre la progresiva aportación de material bélico, se pregunta Font: “¿por qué apostar tan fuertemente por las armas y no por el diálogo y la diplomacia? Los tanques no construyen la paz, solamente comportan destrucción y muerte”.

P.S. Una consecuencia de la guerra. Según el seguimiento de la ONU y sus agencias, en los últimos meses el hambre se ha disparado hasta alcanzar los niveles más altos jamás registrados, y la guerra de Ucrania ha empeorado la situación: el número de personas que vive en condiciones catastróficas de inanición es 4 veces mayor que hace 15 meses por la repercusión del conflicto en los mercados de cereales, fertilizantes y combustibles que ha disparado los precios de alimentos, materias primas y transporte en todo el mundo, lo que ya ha obligado a recortar las raciones de desplazados y refugiados. Las más importantes ONG internacionales están alertando de que millones de personas en África están en riesgo nunca visto de muerte por la hambruna, que provocará la guerra de Ucrania si los gobiernos del mundo no actúan pronto.

