Catástrofes en Siria y Turquia: cuestiones colaterales

Movimientos sísmicos catastróficos se desataron desde el pasado 6 en Siria y Turquía, dos de los países más desdichados del mundo, víctimas de guerras y corrupciones difíciles de describir. Millones de sirios que habitan el noroeste, donde se ha cebado el terremoto no han dejado de sufrir en los últimos años bombardeos y persecuciones, y hoy apenas perciben la ayuda internacional que capitaliza el gobierno de Bachar el Assad, para el que son “rebeldes”. Por su parte, el pueblo turco sufre desde hace más de 20 años la dictadura de Recep Erdogan, cuyo componente corrupto ha intervenido decisivamente en la dimensión catastrófica de los seísmos.

A la catástrofe política se ha venido a sumar la catástrofe natural, multiplicando el sufrimiento que sufre la mitad de la población siria desde hace 12 años y que divide al país en dos. El régimen imperante llama a una parte “áreas fuera de control de Estado”, mientras ellos se denominan “áreas liberadas fuera del control de la dictadura”. Se sitúan en el noroccidente del país. Estas zonas, después de medio siglo de dictadura y persecución sanguinaria, se han visto ahora sacudidas por la catástrofe sísmica. Allí habitan cerca de cinco millones de personas y, según ‘The New York Times’, se estaban refugiando cientos de miles de personas huyendo del conflicto, del hambre, del frio, las penurias y, en los últimos, el cólera que, según cifras de la ONU, afecta ya a más de 60.000 personas; “al horror se añade el desastre”. El problema ahora es que la ayuda internacional que recibe Assad la usa como arma de guerra y no la comparte con la zona verdaderamente afectada del noroeste, víctima de las operaciones aéreas rusas y de la ofensiva del régimen. Si se puede hablar de una verdadera catástrofe humana, es la que se vive hoy en una buena parte de Siria.

El actual dictador turco Erdogan llegó al poder en 2002, tras el terremoto que asoló Izmir en 1999, ante la deficiente respuesta del Estado y una crisis financiera que hundió a las clases populares en la miseria. En 2023 podría verse obligado a irse, arrastrado por una desastrosa y corrupta gestión del terremoto, después de las elecciones legislativas y parlamentarias previstas para el próximo mes de Mayo y en medio de una situación económica muy grave: en el pasado noviembre la inflación llegó al 85 %, hoy se prevé que no alcance menos del 43, con un gran descontento interno. El terremoto y su gestión han supuesto su puntilla definitiva. Recep Tayyip Erdogan es un populista autoritario con manto neoislamista, amigo de Putin, homicida, represor y corrupto dentro de un sistema que ha estallado con el terremoto. En 2016 sobrevivió a un golpe de Estado y desde entonces no ha cesado en su furor represivo. Hoy Turquía no es un Estado de derecho, la libertad de expresión ha sido laminada y, sin justicia independiente, las cárceles están llenas de opositores.

Los sismos que sacudieron el suelo turco desde el seis de febrero revelaron un sistema corrupto por los cuatro costados. Tras los terremotos de 1999, que costaron 17.000 muertos en la región de Estambul, se estableció un impuesto sobre el riesgo sísmico. Se recaudaron hasta hoy muchos millones, que se han gastado en bombas, aviones y pago a mercenarios. Al mismo tiempo se establecieron unas reglas de construcción sismoresistente muy claras y severas, sobre las que las autoridades han ido acordando regularmente “amnistías”, que permitieron legalizar la existencia de edificios construidos sin los correspondientes permisos. Por ejemplo, un numeroso complejo de residencias de lujo, en Malaitya, construido hace seis meses que se ha desfondado en su totalidad, o cerca de 80.000 edificaciones en Hatay, hoy en el suelo.

Mientras, sismólogos, geofísicos y urbanistas no cesaban de poner en guardia en los últimos meses contra un riesgo sísmico muy elevado, en particular en la región de Kaharaman, sin que ninguna medida preventiva se tomara antes de la catástrofe, ahora sobrevenida. Hoy, unidades de investigación indagan sobre las causas de este desastre humano y, como señalan medios internacionales, “hay un hedor de corrupción bajo los escombros”. Ya son decenas los empresarios de construcción, amigos del régimen de Erdogan, detenidos cuando intentaban huir hacia Montenegro o Georgia.

Como denuncia la periodista y escritora turca Ece Temelkuran, “un suceso así habría sido una catástrofe devastadora en cualquier país, sin embargo, los habitantes del mío, como tantas veces en los últimos años, se debaten una vez más entre el dolor ocasionado por un desastre natural y la legítima cólera que genera la desvergüenza del régimen, que no conoce límites”.

