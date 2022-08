Afganistán: un año después del desastre

El panorama, en el primer aniversario de la catastrófica y precipitada retirada de Estados Unidos de Afganistán no puede ser más siniestro: estado fallido, hambre, fanatismo, opresión de la mujer y cambios fundamentales en los juegos geopolíticos.

Como se recordará, hace unos 22 años, Estados Unidos invadió el país centroasiático al culpar al régimen islámico de albergar a los autores de los atentados del 11-S, la criminal voladura de las Torres Gemelas de Nueva York. Sostenía la potencia invasora que su acción no se centraba en la venganza, sino que su plan era poder reconstruir un Afganistán en paz y en democracia. El resultado, después de dos décadas largas de ocupación, no pudo ser más decepcionante. En muy pocos días los talibanes regresaban desde las montañas y tomaban la capital, Kabul. El presidente Ghani aceptó resignadamente la victoria talibán y abandonó el país en un helicóptero, al parecer cargado de maletas con dólares, sin siquiera llamar al país a la resistencia; el ejército se deshizo como un azucarillo, sin emprender resistencia alguna. En pocos días, los fanáticos talibanes recorrían la capital a bordo de los vehículos todoterreno dejados por los estadounidenses y en los campos de tiro probaban las toneladas de armas sofisticadas, ‘made in USA’, dejadas por los hasta hace poco ocupantes. En estos días, festivamente ante la antigua embajada de Estados Unidos, conmemoran un año de la salida ordenada por el presidente Biden, cuando, además, han instaurado un régimen político-religioso totalitario en el que gobierna Hasan Akhund, dirigido en la sombra por el ideólogo el mullah Hibatullah.



En definitiva, la mayor superpotencia del mundo fue derrotada a manos de una guerrilla fundamentalista de 75.000 hombres, dejando un estado que ha hecho regresar a Afganistán a los años 90, cuando mandaban los talibanes, incluso peor, como puede verse por todas las informaciones que llegan del país centroasiático. A nivel interno, se constata un retroceso económico, social y educativo. Según el Programa Mundial de Alimentos (ONU), 9 de cada 10 afganos no tienen acceso a una comida suficiente: 19,9 millones de afganos, la mitad de la población, sufren de hambre severa, y el 90 por ciento de la población vive bajo el umbral de la pobreza.



La peor parte de la situación social carga contra los 15 millones de mujeres afganas. Contrariamente a las primeras promesas después de la toma del poder, los talibanes han sacado a miles de mujeres de sus puestos de trabajo, discriminándolas brutalmente, siguiendo la prédica de las mezquitas. Hace dos meses se ordenó a las mujeres que se queden en sus casas y solo salgan a la calle en caso de necesidad y acompañadas por un hombre, mientras se ha prohibido la enseñanza para niñas más allá de la primaria. Se trata de la depuración de “conductas depravadas” femeninas, en nombre la “moral islámica”. (Me propongo tratar la cuestión del fanatismo islamista al filo del atentado contra Salman Rushdie en un próximo artículo).



Si todo esto se da en el orden interno, las consecuencias de la salida de Estados Unidos y la Otán de Afganistán no están siendo menos preocupantes. Un año después, grandes potencias se están ocupando de aprovechar el vacío occidental en tan decisiva región, buscando restablecer su influencia: Irán, Pakistán, Rusia y China, especialmente esta última. Afganistán vuelve a estar en lo que se considera un cambio de juego estratégico en Eurasia. El teórico estadounidense Robert Kaplan, sostenía hace unos años en la revista ‘Foreing Policy’ que quien controle el corazón territorial de Eurasia controlará el mundo. Ese parece ser el destino de China, para desesperación de los laboratorios geoestratégicos de Washington.



Según el analista Lluís Bassets: “Sin apenas moverse, sentado a la espera de ver pasar el cadáver de su enemigo, Xi Jinping ha coronado en Afganistán una espléndida jugada del juego geopolítico global, con el que ha echado a USA del tablero dejando en posición de debilidad a sus aliados”. Sin duda, el abandono de Centro-Asia por parte de las potencias occidentales, a un año de la inopinada salida estadounidense de Afganistán, es el mayor revés geopolítico del siglo.



ANTONIO ALBIÑANA



