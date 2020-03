‘Brexit’: todos pierden

Se ha tratado del primer gran fracaso de la Unión Europea. El Reino Unido ha culminado en los últimos días su abandono de Europa después de 47 años. Esta semana se iniciaron las conversaciones entre Bruselas y Londres sobre cómo articular la separación de las estructuras continentales de la sexta economía del mundo. Simultáneamente, los 27 países restantes de la Unión han fracasado en su negociación para establecer un presupuesto común para los próximos 7 años y compensar solidariamente el agujero de 75.000 euros creado por el ‘brexit’.

Como se recordará, en 2016, mediante un referéndum en el que primaron, como casi siempre en este tipo de consultas, la manipulación de la opinión y la desinformación, se aprobó la salida del Reino Unido de la Unión Europea.



En realidad, solo el 37 % de los británicos votaron a favor. Pero triunfó la ruptura con el resto del continente. Según el escritor Julian Barnes, “un acto de masoquismo engañado”. Como subraya el profesor Timothy Garton: “Inglaterra y los ingleses fueron secuestrados por los nacionalistas y xenófobos, para no hablar de los racistas como Tommy Robinson y su autodenominada Liga para la Defensa Inglesa”.



Aparece de nuevo el nefasto nacionalismo “identitario”, el ansia de poder instigada por el autoengaño (Orwell), que, como señala Daniel Gascón, “engaña sobre el presente buscando chivos expiatorios, miente sobre el futuro (promete lo imposible) y se legitima en un pasado que falsea”. O simplemente aplica lo que Sánchez Ferlosio denomina “la moral del pedo”: “A cuya esencia pertenece esa rara condición de que nos complacemos en el aroma de los propios tanto como nos causa repulsión el hedor de los ajenos”.



Los ingleses despertaron el pasado 1.º de febrero conociendo que el Reino Unido va a perder 260.000 millones de euros en su crecimiento económico, casi la misma cantidad que el país aportó al presupuesto de la Unión durante todo su periodo de pertenencia desde 1973, cuando un argumento clave para votar el ‘brexit’ era “lo mucho” que aportaban los británicos cada año a Europa. Además, como hemos señalado en columnas anteriores, el Reino Unido corre el riesgo de su disolución, por la disconformidad de Escocia y sectores importantes de Irlanda y Gales sobre el abandono de Europa.



Ahora, los europeos, que han sido incapaces de ponerse de acuerdo esta semana sobre el primer presupuesto ‘posbrexit’, han de tratar de que no se configure el nuevo Reino Unido como un nuevo Singapur, un territorio que gane competitividad con ventajas fiscales y regulatorias, y que ejerza a tipo de ‘dumping’ social o medioambiental para favorecer a sus empresas. La bandera europea ha perdido una estrella, y 73 escaños de su Parlamento quedaron vacíos en sus primeras sesiones de esta semana. Nace una nueva Europa dominada por la desunión.



P. S. Mujeres. De nuevo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Recordemos su origen: la muerte en una fábrica de Nueva York (1911) de 123 mujeres huelguistas encerradas por la policía, que les impidió salir del incendio de su fábrica, donde protestaban por sus condiciones laborales. La lucha por los derechos de la mujer se ha convertido en una de las mayores causas que movilizan a la sociedad en nuestros días. Con distintos frentes. Por ejemplo, en el mundo menos desarrollado, por los 140 millones de niñas casadas forzadamente cada año. En Colombia y en toda América Latina, para que se acabe con los asesinatos y agresiones contra las mujeres. En general, y especialmente en las sociedades más desarrolladas, por lograr la llamada ‘discriminación positiva’, que según el gran periodista Iñaki Gabilondo “es necesaria para la presencia de la mujer en puestos directivos y consejos de administración, que avanza demasiado lentamente; hay que aceptar en esos cargos a mujeres, aunque no sean talentos extraordinarios, e incluso aunque sean tontas, como ocurre con los hombres”.



ANTONIO ALBIÑANA