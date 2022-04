Chile: Boric, víctima del sectarismo izquierdista

En su librito ‘Psicopatología de la vida cotidiana’, Sigmund Freud se refiere al “narcisismo de las pequeñas diferencias” como causa de crisis y tensiones. El diagnóstico podría aplicarse a una parte de la izquierda política, víctima de un tradicional cainismo interno que la ha sacudido en diferentes momentos históricos, desde la revolución rusa hasta la actualidad.

Lo vimos durante la gestión de la Unidad Popular de Salvador Allende, con las distintas izquierdas dificultándole la gestión desde adentro, antes de que fuera víctima de un golpe de Estado urdido por la ultraderecha con apoyo de Estados Unidos. Y, sin salir de Chile, lo estamos viendo hoy con el recién elegido presidente, Gabriel Boric, a quien sectores de la propia izquierda están socavando las primeras semanas de su gestión.



Ya unos días antes de tomar posesión, las oficinas donde preparaba la transición institucional fueron asaltadas por grupos izquierdistas que acusaron con pintadas en las paredes a Boric de ‘traidor’, ante el programa sensato y gradualista que preparaba y con el que consiguió derrotar ampliamente en segunda vuelta al candidato ultraderechista Kast. Eliminación de las desigualdades más lacerantes, mayor protagonismo de las mujeres, solución al secular problema con los pueblos originarios, particularmente con los mapuches en el sur de Chile, necesidad de negociar pacto de ‘no agresión’ con los poderes económicos… han sido algunas de sus divisas, con la constitución de un gobierno de mayoría femenina y con símbolos como el nombramiento como ministra de Defensa de Maya Fernández, nieta del expresidente Salvador Allende.



El prudente nombramiento de Mario Marcel, expresidente del Banco Central de Chile, como ministro de Hacienda, ha desatado las iras de sectores izquierdistas, coaligados en principio con el nuevo residente (Partido Comunista y Frente Amplio) y que consideran que “obstaculizará las transformaciones que compromete el programa de gobierno”.



A los cuatro días de su posesión, Izkia Sicher, figura central del gobierno de Boric como ministra del Interior, se dirigió a la Araucanía, donde el Estado chileno mantiene un violento conflicto con los mapuches que demandan la propiedad de sus tierras ancestrales. Izkia quería dialogar con las víctimas y anunciar que su gobierno levantaba la militarización de la zona, donde en 2021 se produjeron 1.200 atentados. Fue recibida con disparos al aire, barricadas, etc., y tuvo que refugiarse en un cuartel de carabineros. Algunos jóvenes líderes mapuches, que reivindican la libertad inmediata de los presos de anteriores asonadas (lo que intenta gestionar el Gobierno con la justicia) desprecian lo que consideran el “paternalismo” de Boric.



También en los primeros días, el Gobierno ha tenido que afrontar manifestaciones con violencia y barricadas incendiadas en la Plaza de Italia de Santiago, epicentro de las protestas desde 2019, azuzadas por dirigentes comunistas como el alcalde Daniel Jadue (que perdió las primarias contra Boric), incluyendo la vandalización de locales comerciales y hasta de domicilios. Y el martes pasado, en la celebración del ‘Día del joven combatiente’, el Gobierno tuvo que enviar a los carabineros (un cuerpo que quiere extinguir) a soportar 78 manifestaciones en todo el país, muchas de ellas violentas e incontroladas.



De manera que Gabriel Boric, el presidente con mayor número de votos en la historia de Chile, afronta sus primeros tiempos de mandato, no enfrentando a la oposición derechista y de los poderes fácticos como era de esperar, sino a la de sus propios correligionarios que, en ejercicio de un freudiano “narcisismo de las pequeñas diferencias”, no dejan arrancar su gestión de gobierno, dificultando la puesta en marcha de reformas programáticas y decisivas para transformar a Chile. Crisis en lo que prometía ser un interesante laboratorio político, con un movimiento social, de amplio componente estudiantil, convertido en candidatura presidencial y finalmente en una presidencia que trata de seguir en parte los pasos de la revolución pacífica de Salvador Allende.



P. S. Ricos en la pandemia. A la hora de hacer balance, distintas fuentes constatan que durante la pandemia del covid-19 se han incrementado de forma sorprendente las fortunas de las 20 personas más adineradas del planeta, que aumentaron su riqueza en un 24 por ciento al cierre de 2021, acumulando 1,77 billones de dólares, según el índice Bloomberg. Por ejemplo, la fortuna del magnate de las compras virtuales Bezos creció un 68,7 por ciento según la citada agencia, mientras que el fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, incrementó su fortuna en un 482 por ciento. El tercer mayor ‘superviviente’ de la pandemia fue el filántropo Bill Gates, que añadió a su fortuna en el pasado año un 16,3 por ciento, unos 18.400 millones de dólares. Puede parecer demagogia, pero se trata de la vida misma: mientras el coronavirus atenazó a millones de empresas y familias en todo el mundo, los más ricos del planeta cerraron sus cuentas como nunca antes.



