Adiós, Mr. Trump, adiós

Dentro de tres días, el presidente regresará a una de sus casas particulares con el inicio de un proceso de indignidad en el bolsillo. Al margen de un ‘impeachment’, que tardará varios meses en resolverse, mucho tendría que desinstitucionalizarse la política de Estados Unidos para que un individuo como Donald Trump ocupara en el futuro un alto puesto en la dirigencia de este país. Sobre todo después del broche de oro con el que ha culminado su presidencia: la presión para que las autoridades electorales de Georgia hicieran trampa para buscarle los 11.780 votos que le faltaron y la instigación al asalto del Capitolio de una turba armada, liderada por un energúmeno bicorne, cuyas imágenes sacudieron las conciencias civilizadas en Estados Unidos y en todo el mundo.

El asalto terrorista a tan importante institución, siguiendo sus indicaciones, ha dejado a Trump solo y silenciado, cortado su acceso a Twitter –su herramienta fundamental de influencia y gobierno–, y repudiado por su partido en su vuelta al origen. Recordemos que cuando se presentó a las primarias del Partido Republicano en 2016, sus líderes lo despreciaron y ridiculizaron, haciendo un frente contra él, un advenedizo sin ideología estructurada, gritón, zafio, sin ninguna experiencia política previa... Al final, lo apoyaron en función de las encuestas. Ahora el Grand Old Party lo abandona a su suerte después de cuatro años aciagos: Trump es ya un juguete roto, un personaje tóxico del que hay que tomar distancia. Su dedicación personal estará orientada a partir de ahora a tratar de no ir a la cárcel por delitos fiscales y de diverso orden.



Los que lo conocen de cerca y han analizado su personalidad saben que el ejercicio de presidir la mayor potencia del planeta no ha cambiado la personalidad de Trump; al contrario, ha exacerbado su lado más negativo. Según uno de sus biógrafos, David Cay Johnson, “no es un hombre que trate de comprender cómo lo perciben los demás. Más bien desprecia a los que no lo ven tal como se ve a sí mismo”.



Arias Salgado, el primer ministro de Información de Franco, declaraba sin pestañear que tenía constancia de que Stalin acudía periódicamente a la boca de un profundo pozo de petróleo de Bakú, desde donde recibía instrucciones del diablo Satanás para dominar el mundo.



El mito fundacional del franquismo fue la necesidad de combatir una “conspiración judeomasónica” que, aliada con el comunismo internacional, intentaba dominar a España, lo que daba razón de ser a la dictadura. Muy similar a lo que hoy sostiene a través de las redes sociales la secta QAnon, cuyas aguerridas huestes tuvieron un decisivo papel en la toma del Capitolio: los demócratas forman parte de una conspiración de élites comunistas pedófilas, dominantes en el mundo, algunos de cuyos líderes son judíos, como Bill Gates y Georges Soros, y cuyo origen es claramente satánico. Junto a ellos, otras sectas conspiranoicas de diverso pelaje.



Pero el factor del trumpismo más significativo, a mi modo de ver, es la existencia de una masa silenciosa de gente que se siente excluida y busca su redención en el “autoritarismo posdemocrático” y en el odio. Infelices ciudadanos que están mostrando su rabia por la desigualdad que padecen y a los que solo Trump ha ofrecido consuelo y eco. A ellos tendrá que dedicarse el presidente Biden, con políticas socialdemócratas igualitarias, alejadas del elitismo clintoniano y siguiendo los consejos de los jóvenes demócratas y de Stacey Abrams –atención a esta mujer– , excongresista negra, artífice de la decisiva victoria en Georgia y de la mayoría en el Senado, articuladora de las minorías y de los grupos sociales empobrecidos. Pudo ser la vicepresidenta, pero fue desplazada por la más moderada y mediática Kamala Harris.



Tiempo habrá de analizar lo que le espera a Joe Biden, mientras tanto asistiremos al despertar de Estados Unidos, recogiendo los restos del naufragio tras cuatro años de pesadilla trumpista.



ANTONIO ALBIÑANA