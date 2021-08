Actuar ya frente al cambio climático

“La principal lección que nos ha enseñado esta pandemia que no cesa es que podríamos haber impedido cientos de miles, quizá millones, de muertos que habrían sido evitables si nuestra política de prevención hubiera sido inteligente, siguiendo el camino recomendado por los científicos desde hace décadas” (Javier Sampedro).

Ese camino propuesto por el científico español respecto al covid-19 hace tiempo que fue señalado respecto al cambio climático y sus amenazas, por decenas de análisis serios. Tal vez el más destacado fue el que promovieron hace dos años 11.258 científicos de 153 países, que publicó la revista 'BioScience' y que concluía: “(…) Declaramos clara e inequívocamente que el planeta tierra se enfrenta a una emergencia climática”. Las catástrofes de los últimos meses en diferentes puntos del mundo, en coincidencia con fenómenos meteorológicos extremos, han mostrado la necesidad de pasar al desarrollo de soluciones urgentes, porque contra la crisis climática no hay vacuna.



Hace pocas semanas, una inusual ola de calor azotó la costa oeste de Estados Unidos y a Canadá, haciendo necesaria la instalación de insólitos “centros de enfriamiento humano” en pabellones y centros sociales. El pasado junio, tremendas riadas en Alemania y Bélgica provocaron casi 200 muertos. Se asiste a un calentamiento inusitado de los hielos polares que provoca una disolución de consecuencias imprevisibles. En resumen, los eventos meteorológicos de consecuencias catastróficas sacudieron en el primer semestre de este año a todo el planeta, desde Nepal hasta Brasil, de Alemania a Bélgica, desde Oriente Medio hasta Rusia y en distintas zonas de África, provocando desplazamientos humanos.



No hay duda de que el calentamiento global se está produciendo por la acción humana: el envío a la atmósfera de gases de efecto invernadero que emite la combustión de elementos como el petróleo, el gas o el carbón.



Hace 6 años, la Conferencia de París sobre el Clima propuso un acuerdo mundial para reducir las emisiones con efecto invernadero, con objeto de que el actual aumento de 1,2 grados en el planeta desde la época preindustrial no llegue a los 2 grados a fines de este siglo. Pero diversos estudios muestran que en realidad ya estaríamos hoy muy cerca de un aumento de 2 grados. Según un informe publicado el miércoles pasado por el semanario 'The Economist', “si en las próximas décadas las temperaturas aumentaran hasta 3 grados, no habrá lugar seguro en el mundo (…) y las subidas del nivel del mar no se medirán en milímetros, como actualmente, sino en metros”.



La próxima Conferencia Mundial sobre el Clima, que se celebrará en Glasgow en noviembre, debe ser decisiva para acciones determinantes. Como ha señalado la responsable del área climática de la ONU, Patricia Espinosa, “los fenómenos climáticos extremos a los que estamos asistiendo deben servir para elevar la conciencia de los tomadores de decisiones a todos los niveles sobre la urgencia y seriedad de la situación de emergencia en que está el planeta y, sobre todo, el ser humano”.



P. S.: ¿Obligar? En una columna muy anterior planteaba el debate sobre una posible obligatoriedad de la vacuna contra el covid-19. Concluía que los “negacionistas”, embaucados por mentiras anticientíficas, irían disminuyendo por la vía de la información y la persuasión, ante la importancia de lograr una inmunidad colectiva que no solo protegiera a cada individuo, sino que evitara que el virus circule y tenga oportunidad de mutar a variantes resistentes a las vacunas, lo cual sería catastrófico. Hoy, la situación ya es otra. Por una parte, se han consolidado y hasta reforzado los sectores antivacunas. Por otra, si hasta ahora se estimaba que con la vacunación del 70 por ciento de la población se podría alcanzar el nivel de inmunidad de grupo suficiente, actualmente, con la variante delta en difusión incontrolable, este porcentaje tiene que ser al menos del 90 por ciento. Así que lo que se planteaba como una concesión a la libertad individual, es ya un gravísimo desafío de salud pública.



ANTONIO ALBIÑANA