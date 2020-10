10 razones para no votar a Trump

Han sido abundantes los comentarios sobre el debate televisado entre el presidente Donald Trump y el aspirante Joe Biden del martes pasado. Caótico. Irrespetuoso por las constantes interrupciones e intemperancias de Trump. Consulto a uno de los más importantes analistas de Colombia: “Aterrador”, concluye. Creo que pudo constituir una conclusión inequívoca sobre el talante y la trayectoria del actual máximo mandatario estadounidense. Han quedado plenamente perfiladas las razones para no votarle el próximo 3 de noviembre.

Un mentiroso compulsivo. ‘The Washington Post’, que ha seguido minuciosamente sus declaraciones, ha contabilizado una media de 22 mentiras al día, unas 20.000 en lo que va de su presidencia. Alguna, como ocultar y mentir sobre la existencia y el progreso de la pandemia de covid-19, tuvo efectos trágicos: decenas de miles de muertes evitables si se hubiera actuado a tiempo.



Saboteador de los tratados internacionales. Constituyen la esencia del multilateralismo que siguió a la segunda Guerra Mundial. Una a una, ha ido desvinculando a Estados Unidos de las instituciones para la cooperación y el acuerdo pacífico. Su secretario Pompeo ha llegado a afirmar que “a la ONU le falta legitimación democrática”.



Manipulador y amigo de los trucos sucios. Para su antiguo colaborador Bolton, Trump “ni siquiera es un conservador, sino un ignorante, inepto para el cargo, sin otra política que utilizar el poder para sus intereses personales”.



Carente de toda ética. Por ejemplo, cuando dijo que aunque fuera culpable de un asesinato a la luz del día, la gente lo seguiría votando. O cuando presumió en una grabación: “Si eres famoso, puedes coger a las mujeres por el coño”. Ha sido un escandaloso defraudador fiscal hasta hoy, como acaba de demostrar ‘The New York Times’. Si gana las elecciones, se proyectaría sobre él la posibilidad de ser embargado; si pierde, se arriesgaría a un proceso penal y a ir a la cárcel.



Racista con inclinaciones filofascistas. Partidario del supremacismo blanco, perseguidor de los inmigrantes latinoamericanos, ha atacado a los manifestantes antirracistas contra los excesos homicidas de la policía. En el propio debate televisado con Biden estuvo condescendiente con los Prond Boys, un grupo de extrema derecha que defiende la violencia, aconsejándoles “estar preparados”.



Quiere tener la justicia a su servicio. Las prisas para cubrir la vacante del Tribunal Supremo ocasionada por la muerte de la juez progresista Ginsburg, a un mes de las elecciones, no tienen otro objeto que asegurarse una mayoría conservadora en esta institución, que en 2000 decantó las elecciones hacia el candidato republicano. Lo mismo podría pasar ahora si se da un resultado ajustado.



Enemigo de la protección ambiental. Ha llevado adelante el desmantelamiento de las políticas de regulación medioambiental. Negacionista del cambio climático y enemigo de los acuerdos internacionales en la materia.



Nepotista, hacia la tiranía. Sin mérito alguno, designó a su yerno Jared Kushner como su apoderado para la política internacional, y se habla de que quiere promocionar a su hija Ivanka para un cargo de similar rango. Otorga cargos en el Gobierno sin la preceptiva aprobación del Senado y los va cambiando según estén dispuestos a seguir su voluntad. Según el veterano diplomático español Menéndez del Valle: “No es descabellado preguntarse si Estados Unidos camina hacia un régimen tiránico”.



Cuestionador de la propia legitimidad de las elecciones. A pocas semanas de los comicios, Trump no se ha comprometido a admitir sus resultados. Tampoco asegura una transición ordenada y tranquila en caso de perder. Sus declaraciones en este sentido: “Vamos a ver lo que pasa”, se asemejan al “quizás, quizás, quizás”, de infausto recuerdo.



Podría potenciar el riesgo de una guerra civil más o menos larvada en Estados Unidos. Es mucha la gente seria que tiene ese miedo, según me informan las fuentes más fiables.



ANTONIO ALBIÑANA