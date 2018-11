Ojalá por las buenas

Comencé rechazando el ruido en la Plenaria del Senado. Mientras unos congresistas intentan hacerse oír, otros hablan entre ellos sin preocuparse por el ruido que causan. Ahora, en el transcurso de estos más de 100 días en el Congreso de la República de Colombia, he aprendido que puedo contagiarme fácilmente de este hábito; por ejemplo, he aprendido a hablar mientras los demás hablan.

En el Congreso hay dos tipos de reglas: las formales y las informales. Por un lado, las reglas formales se fundan en la Ley 5.ª, que permite ordenar las discusiones de manera detallada y podría fortalecer la democracia deliberativa. Por ejemplo, para que un proyecto de ley llegue a ser ley nacional debe ser discutido y aprobado en cuatro debates con diferentes participantes que, incluso, pueden ser opositores, en términos políticos. Por otro, las reglas informales tienen, por ejemplo, las siguientes circunstancias: los integrantes de una comisión suscriben los proyectos presentados por congresistas de la misma comisión: ‘Una firma no se le niega a nadie’.



Hay senadores para los que el Congreso no es el lugar donde se definen partidas, y hay también congresistas que consideran totalmente legítimo acudir a favores políticos para pagar su votación regional; asegurar inversiones en infraestructura, por ejemplo, sin un criterio que sea públicamente sustentable. El nuevo Congreso convive bastante bien con el viejo Congreso.



Como nunca, me ha tocado reconocer y aprender que los individuos sí hacen la diferencia. Cuando una intervención es muy valiosa porque puede cambiar la decisión del voto, ahí los congresistas prestan atención; también reina el silencio en el recinto cuando hablan líderes reconocidos como Álvaro Uribe, Gustavo Petro, Angélica Lozano, Jorge Enrique Robledo, Iván Cepeda y Rodrigo Lara, entre otros. Sentir que los congresistas se escuchan y la argumentación progresa es un placer.



He ido aprendiendo a reconocer que uno debe tener cuidado al emitir ciertos juicios sobre las demás personas, no sea que la vida le muestre con algo de crueldad o ironía que uno se ha contagiado de esa conducta que censuraba. Es mejor ser más sensibles a la virtud del otro.



Aparece una estética de la prevención. Las camionetas de dotación que reciben los congresistas son como un uniforme que se está volviendo un poco innecesario con los avances de la paz. Un síntoma de que el proceso de paz ha avanzado es que muchos vehículos blindados ya no vienen al caso. Los riesgos deben ser evaluados para el caso de cada congresista o líder.



En estos meses he aprendido varias cosas sobre la formación y la aplicación de las leyes; también confirmé que no es tan cierto que por sus leyes los conoceréis. El Congreso es un organismo imperfecto y, aunque no se crea, a veces emite normas que rozan con la perfección: el Código de Infancia y Adolescencia, por ejemplo; la Ley 1719, que busca garantizar la justicia en los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado; el Estatuto Orgánico de Bogotá; luego de las discusiones intensas que vivió la JEP, el proyecto que se aprobó guarda el corazón fundamental de una justicia especial que busca garantizar el tránsito de la guerra a la paz, sin fueros particulares.



Los senadores Uribe y Petro coincidieron en un argumento contundente y que me hizo cambiar de posición y modificar mi voto a favor del proyecto de ley que busca reducir la revictimización de personas que han sufrido violencia intrafamiliar que acuden al sistema judicial y aumentar penas para victimarios reincidentes en violencia intrafamiliar.



He llegado al Congreso a tener y promover una pedagogía generalizada: todos aprendiendo de todos, y por eso mismo, nuestro principal proyecto de ley y proyecto político será promover el siguiente lema: ‘¡Publíquese, explíquese y cúmplase, ojalá por las buenas!’.



ANTANAS MOCKUS

Senador de la República por el Partido Verde