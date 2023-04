La paradoja del oro

En todos los tiempos, en todas las sociedades, el oro ha sido considerado el símbolo, la quintaesencia de la riqueza. Pero nuestra inveterada incoherencia nos hace torcer el orden de las cosas generando una inmensa paradoja: convertir el emblema de riqueza en uno de violencia, destrucción y pobreza. Eso nos deja en una sinsalida, un contrasentido, que casi nos hace desear no tener oro.



(También le puede interesar: Apoyo a EPM y defensa de Antioquia)

El problema, digámoslo claro, no es el oro. No puede ser la riqueza. Es más bien el subdesarrollo, la debilidad del Estado, la precariedad de las prácticas. Basta con mirar qué hacen las sociedades desarrolladas, los Estados fuertes, con la riqueza: la potencian, la aumentan, la convierten en oportunidades, en mayor riqueza.

El gran reto que tenemos hoy en el Bajo Cauca y el Nordeste de Antioquia, pero también en Colombia y aun en América Latina, es encontrar una fórmula que nos permita revertir esa manía de torcerlo todo y, por fin, concentrarnos en aprovechar la riqueza para transformarla en oportunidades y calidad de vida. La riqueza no puede ser maldición, desgracia, debemos multiplicarla y usarla como herramienta de desarrollo y equidad.

En el centro del Laboratorio de Vida está un Distrito Minero que promueva la legalización masiva de pequeños, medianos y grandes mineros que se mueven entre la informalidad y la ilegalidad. FACEBOOK

TWITTER

Ese es el sentido del Laboratorio de Vida que vamos a construir en el Bajo Cauca y el Nordeste, replicable en otras zonas del país y coherente con la Visión 2040, construida en el más amplio diálogo social: Antioquia, Corazón Verde de América. Un plan para recuperar las prácticas y los territorios articulando inversiones públicas y privadas; compaginando los programas nacionales, departamentales y locales en un ejercicio de planeación y acción a corto, mediano y largo plazo, garantizando así la presencia integral e íntegra del Estado en toda la nación.

En el centro del Laboratorio de Vida está un Distrito Minero que promueva la legalización masiva de pequeños, medianos y grandes mineros que se mueven entre la informalidad y la ilegalidad. Cuantos más mineros se formalicen, mejor. Ese esfuerzo, además, incluye una profunda modificación en los procesos de titulación y acceso a la tierra, otro gran desafío de nuestro tiempo.

El Distrito Minero debe ayudar a revertir el más grande daño ambiental de nuestro territorio, generado por la alianza macabra de minería ilegal y grupos criminales. Además, debe promover el desarrollo articulado de otros sectores, por eso hablamos de un laboratorio, un sitio para la generación de ideas que lleve, por ejemplo, a procesos de reforestación masiva, reconversión agrícola con productos como maíz, arroz y cacao, desarrollo de ecoturismo, una universidad multicampus con énfasis en técnicas y tecnológicas, aparte de una masiva inversión en deporte y cultura para nuestra juventud.

El Laboratorio de Vida en su conjunto es una apuesta por la paz. Pero la paz requiere un Estado firme, que haga presencia integral en todos los territorios. Implica entender la seguridad como inversión social, porque ella habilita el uso de todas las demás capacidades. Sin seguridad cualquier inversión es ineficiente. Por eso quienes pueden la compran: carros blindados, unidades cerradas, guardaespaldas, vigilantes, circuitos cerrados, etc.; no debería ser así, la seguridad, el cuidado, la defensa de la vida para todos debe ser el primer bien público garantizado por el Estado.

Un Estado que no puede ser inferior a sus obligaciones, cuya presencia no se puede limitar a la Fuerza Pública, pero sí debe entender que ella es indispensable e irremplazable, que tiene el imperativo de hacer costosa la ilegalidad con el uso legítimo y racional de la fuerza. Un Estado que brinde oportunidades y les quite los niños y los jóvenes a la guerra y a los negocios ilícitos. Un Estado capaz de aprovechar la riqueza y hacerla alcanzar para todos. Que entienda que si el oro es el centro de la problemática actual, debe ser el eje de la recuperación del territorio, para la gente.

ANÍBAL GAVIRIA

* Gobernador de Antioquia

(Lea todas las columnas de Aníbal Gaviria en EL TIEMPO, aquí)