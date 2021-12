Los números detrás de las obras

Después de un poco más de tres años de gobierno es importante repasar lo que ha sido el resultado del trabajo de todo un país, bajo el liderazgo del presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y con el apoyo de un gran equipo de trabajo, las autoridades regionales, las bancadas del Congreso, los entes de control y de muchos líderes y comunidades.

En este gobierno, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha construido cerca de 450 kilómetros de segundas calzadas, dobles calzadas y terceros carriles, y tiene programado entregar aproximadamente otros 300 antes de agosto de 2022, con lo que completaría 750 km. En 2018, el país contaba con 752,7 km de estas vías en los proyectos concesionados. Además, en lo corrido del Gobierno hemos construido cinco túneles, y para agosto habremos de construir 20 más, frente a los 25 túneles que encontramos. En ambos casos, en cuatro años igualaremos lo construido en la historia de las concesiones viales desde los noventa.



Es imposible hablar de infraestructura concesionada y no mostrar las cifras de reactivación del programa de Cuarta Generación. Cuando llegamos, esta ambiciosa generación de concesiones viales solo tenía ocho proyectos en ejecución y 21 estaban paralizados, no obstante haberse adjudicado entre 2014 y 2016. La ejecución promedio era de apenas el 16,09 %. Hoy tenemos 27 de los 29 proyectos reactivados, con una ejecución promedio de 60,73 % a octubre de 2021, lo que se traduce en un aumento de 44,64 puntos porcentuales frente a agosto de 2018. Inclusive, ya entregamos cinco proyectos: Girardot-Honda-Puerto Salgar, Puerta de Hierro-Palmar de Varela y Carreto-Cruz del Viso, Conexión Pacífico 2, Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad y Vías del Nus, y trabajamos para entregar terminados 15 más antes de agosto de 2022. En cuanto a inversión, este programa le ha inyectado a la economía del país, a octubre de 2021, cerca de 29,36 billones de pesos en ‘capex’. De ellos, alrededor de 21,52 billones, más o menos el 73 %, han sido invertidos entre agosto de 2018 y octubre de 2021.



Miremos ahora los proyectos ejecutados por el Invías. Durante estos años de gestión se han construido 261 km de nuevas segundas calzadas, y se tiene programado finalizar con un total de 496 km de dobles calzadas y nuevos kilómetros construidos para agosto de 2022. Igualmente, se han mantenido y rehabilitado 3.025 km de red vial primaria, y sumaremos otros 731 km mantenidos, para un total de 3.756 km en estos cuatro años de gobierno, frente a los 963 km mantenidos y rehabilitados en los 10 años anteriores a agosto de 2018.



A esto se suma la entrega del cruce de la cordillera Central, quizás el proyecto de infraestructura de transporte más ambicioso en la historia del país. Este corredor consta de 30 km de doble calzada, 25 túneles –incluyendo el emblemático túnel de La Línea–, 31 puentes y tres intercambiadores. Al llegar al Gobierno, este proyecto tenía una ejecución del 54 %, y en estos tres años y medio no solo construimos el 46 % restante, sino que conseguimos los 620.000 millones de pesos adicionales requeridos para terminar esta obra, que se encontraba desfinanciada.



Por último, destinamos y estamos ejecutando un presupuesto histórico para mejorar y mantener las vías terciarias, que alcanza los 5,5 billones de pesos de diferentes fuentes de financiación. Antes de 2018, a través de diversas fuentes y entidades, en los últimos 20 apenas se lograba una destinación promedio máximo de 100.000 millones de pesos al año. Con estos recursos estamos llegando a 1.054 municipios de los 32 departamentos, a través de 1.512 proyectos para realizar obras de mejoramiento vial en más de 12.400 km, y mantenimiento en otros 15.000 km.



ÁNGELA MARÍA OROZCO

Ministra de Transporte



