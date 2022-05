Se apretó la campaña presidencial

Las elecciones presidenciales de “tres vueltas” están generando saturación y fatiga entre el electorado. Por un amplio margen, Gustavo Petro ha venido liderando las encuestas desde el año pasado, lo que sugería que era el único candidato que le proponía convincentemente un cambio y le hablaba al hartazgo de la mayoría del electorado, hasta ahora.

El jueves en la noche, las dos encuestadoras más tradicionales del país, Centro Nacional de Consultoría (CNC) e Invamer, presentaron los resultados que mostraban que Rodolfo Hernández, el candidato ‘outsider’, antipolítico y antiestablecimiento se encuentra a un rasguño de hacerse con un puesto en la segunda vuelta electoral, lo que podrá sustancialmente cambiar el panorama electoral.

Cambio contra cambio

La narrativa electoral se ha basado en una línea conceptual cambio contra continuismo, en donde la mayoría de los electores ha demostrado con creces estar insatisfechos con el statu quo, así como el gobierno liderado por Iván Duque, que tiene una desfavorabilidad terrible, reforzada por las polémicas que solo acrecientan la idea de que los gobiernos son solo caminos para beneficiar a unos pocos. Las demás mediciones de clima electoral también muestran un pesimismo latente con la corrupción, el costo de vida, la economía, la seguridad, etc.



Petro y Francia Márquez, como fórmula, han buscado personificar el cambio hacia un modelo de país muy distinto en el que vivimos; más diverso, más redistributivo y con unas propuestas económicas transformadoras. Incluso desde la concepción de su campaña han buscado blindar su narrativa con un aire de inevitabilidad de que nada es más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Su mismo nombre sugiere que será difícil para que alguien haga campaña en contra de la historia.



Esta narrativa tiene sentido contra un representante del modelo de gobierno actual como lo es Federico Gutiérrez, o incluso de políticos que hayan estado en la escena y representan una visión alternativa como Sergio Fajardo, pero se debilita ante la irrupción (así sea momentánea) de un ‘outsider’ verdadero como Hernández, quien hace campaña mayormente en las redes sociales y ha basado su narrativa exclusivamente en la lucha contra la corrupción y el establecimiento político.



Hernández, quien ha tenido una campaña modesta, con un equipo pequeño, basada en redes sociales, con poca profundidad programática, frases coloquiales e impactantes y mucha réplica en medios de comunicación tradicionales, creció a un 20 % la intención de voto, acercándose a Federico Gutiérrez, quien ocupa el segundo puesto en las preferencias del electorado. Hernández tiene 77 años, su fórmula vicepresidencial es totalmente desconocida por los electores, tiene un programa de gobierno superficial y pocas alianzas con cuadros políticos reconocidos. Estas características lo hacen muy vulnerable para enfrentar la segunda vuelta, pero al mismo tiempo refuerzan su mensaje que lo ha llevado al lugar donde está: el antipolítico.



Con Hernández, la narrativa lineal de la campaña ya no puede ser cambio contra continuidad, sino entra a pelear la preferencia de un modelo de cambio (el cambio de Rodolfo contra el cambio de Petro) algo que intentó Fajardo, pero que no pudo concretarlo debido a múltiples errores de mensaje, de coalición y de la personalidad propia del político.

Las olas son difíciles de mantener

La ola de opinión que lidera Hernández no es sorprendente. Rodolfo tiene potencial para crecer porque su reconocimiento es más bajo que el de sus competidores, su favorabilidad es alta en proporción a su reconocimiento, y entre los favorables un número importante votaría por él. Para que se diera la ola se necesitaba un contexto favorable, en este caso, el cansancio de una parte importante de los electores que no se sienten identificados por las dos opciones que son vistas como “extremos”, y un catalizador que se puede identificar con estas encuestas que presentan a Hernández como una opción viable de ser algo diferente.



El problema de las olas es que son difíciles de mantener. Para hacerlo es necesario tener una estructura que logre esparcir la energía en más sectores y defender de forma coordinada los ataques que normalmente llegarán de sus competidores. La adhesión de Ingrid Betancourt a la campaña de Hernández le da un impulso adicional, pero necesitará más que eso para que el entusiasmo se mantenga por 8 días más para aruñar la segunda vuelta.

El centro: ¿sacrificar elecciones para ganar gobierno?

Para Hernández ahora será clave no solamente mostrar la viabilidad de ganar, sino también de gobernar un país tan complicado de manejar como Colombia. Hernández podrá jugar la carta de un gabinete fuerte (de lujo), que podrá confeccionar prometiendo mucha libertad de acción, lo que le abre un margen de negociación importante con los grupos políticos que queden por fuera de la contienda electoral. Pero lo tendrá que dar a conocer pronto si quiere lograr su cometido.



Este escenario abre un frente muy interesante para el centro político. Después de la fuerte caída electoral del candidato Sergio Fajardo, quien tiene el programa de gobierno más sólido, pero la probabilidad más baja de llegar a segunda vuelta ante la coyuntura electoral. Concretar en segunda vuelta la alianza fallida en la primera les permitiría entrar en el Gobierno con cargos donde tendrán un poder mayor que el que han tenido otros ministros o directivos gubernamentales.



Tal vez, revisar los referentes con quienes muchos lo quieren identificar puede dar una guía de lo que puede pasar. Hernández será un Presidente que delegue mucho, solo se enfocará en los temas que le interesan y en las peleas políticas grandes. Un escenario similar al de Donald Trump, quien logró armar un equipo de gobierno competente (a pesar de las prevenciones que tenía frente a el mundo político norteamericano), prometiendo a los líderes de las diferentes áreas ser el “Vicepresidente/Secretario más poderoso de la historia”.

El resultado a la vuelta de la esquina

Hoy en día tanto electores como analistas estamos sumidos en la incertidumbre, en la especulación y en las cábalas que depara la última semana de la campaña electoral donde no habrá más encuestas debido a la veda electoral.



Sin duda, la contienda hoy está más apretada que nunca y el resultado es más incierto hoy que hace un par de semanas. Con seguridad veremos más acción en las últimas tres semanas de la campaña de la que vimos el año pasado. La suerte está echada y apunta hacia el cambio.

ANDRÉS SEGURA

Socio de Ennoia*



*Esta columna se escribió en conjunto con Sergio Guzmán, Director de Colombia Risk Analysis