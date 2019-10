Yo voto por... con una salvedad

Pensando por quién votar, analizando propuestas de los oferentes (así llamo a los candidatos porque no se cansan de ofrecer según el auditorio que tengan delante), observando su personalidad y a quienes los acompañan, y recordando cómo han actuado siempre los oferentes en Colombia, decidí no votar por lemas y propuestas de campaña, sino por las características, las bondades y los defectos de los oferentes; al fin y al cabo, todos ofrecen más o menos lo mismo, con diferentes matices, y todos prometen cosas buenas.

No hay un solo oferente que prometa hacer barbaridades, despropósitos; sus diferencias suelen ser accidentales, que si el metro por arriba, por abajo, por el lado, por la 7.ª, por la otra... Por ello he decidido votar por la calidad de las personas. No votaré por extremistas, siempre se ha dicho in medio virtus, no votaré por quienes irrespetan a las mujeres, etc. Pero sí tengo una notable salvedad respecto a no votar por promesas o campañas electorales, sino por la calidad de las personas. Y mi salvedad va con nombre propio, Claudia López. No discuto su calidad humana y sus bondades, pero sí una tremenda y descalificable incoherencia en sus propuestas electorales, incoherencia que niegan totalmente mi voto por ella.



En alguna ocasión, en esta misma columna elogié actitudes de Claudia López, con quien comulgo en varios planteamientos y propuestas. Recibí por ello insultos de colombianos que no son tolerantes. Una de las banderas más beligerantes y encomiables de las izquierdas es su preocupación por los pobres, preocupación que, a veces, la convierten en lucha de clases. No entiendo cómo Claudia se pronuncia contra los colegios llamados en concesión. Sabemos que la educación que ofrecen los colegios privados adelanta a la oficial en aspectos como las pruebas Saber, además de otros valores mucho más importantes.

Obviamente hay excepciones, con maestros y colegios oficiales maravillosos. El Gobierno entrega colegios con magníficas instalaciones a entidades privadas para que eduquen a niños y muchachos de bajos recursos económicos. Esto, simple y llanamente por donde se lo mire, es maravilloso: ofrecer a población de bajos recursos la mejor educación del país. Pues no, Claudia se opone. Se opone a que los pobres reciban excelente educación en magníficas instalaciones.



Porque hay que ver la maravilla de colegios que la Alcaldía ha construido para los muchachos de Bosa y otras localidades; y no es uno, son varios colegios. Obviamente, uno piensa que la muchedumbre de habitantes de un barrio tan populoso como es Bosa no va a ofrecer su voto a quien les niega la mejor educación para sus hijos. Y ¿cuál es el argumento estrella que esgrimen los enemigos de las clases populares en este aspecto de la educación? Que con estos colegios se privatiza la educación. ¿En qué cabeza sana y normal cabe este peregrino (por llamarlo decentemente) argumento?



Los alumnos reciben educación totalmente gratuita, no pagan un centavo y obtienen excelente educación. ¿Es esto malo? ¿No tienen derecho a recibir buena educación por ser pobres? ¿Dónde queda la carreta izquierdista a favor de las clases populares? ¿O esconden los opositores otras motivaciones al descalificar esta educación?



Así que, querida Claudia, mujer que admiro por muchos aspectos, no votaré por usted y no aconsejaré a nadie que vote por usted, a menos que usted sea coherente con la idea de favorecer a los estudiantes de bajos recursos.