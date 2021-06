Votos, sí; jóvenes, no

“Decíamos ayer” que quiero hacer unas reflexiones sobre el paro y sus actores. Renuevo mis premisas fundamentales afirmando el derecho a la protesta, la necesidad de juzgar y condenar a los policías y a los vándalos infractores y la total inconveniencia de realizar las marchas durante la pandemia. Vemos cómo las muertes aumentan día a día, causadas por las aglomeraciones. El 22 de junio hubo 754 fallecimientos y el 24 hubo 32.997 contagiados.

Los promotores del paro dicen que no se les puede endilgar el aumento de las muertes y dan como argumento supremo que el senador Uribe también se contagió. Argumento totalmente infantil. Lo menos que les podemos pedir es que sean serios y no hagan el ridículo.



Me duele realmente la actitud de un dirigente de Fecode manifestando que le interesa la presidencia en el 2022 y dejando por fuera de sus intenciones las justas aspiraciones de los jóvenes. Me duelen porque soy maestro y respeto profundamente a los maestros privados y oficiales y a los jóvenes. He recibido muchos correos de maestros oficiales que dicen no sentirse representados por sus directivas, e igualmente muchos de padres de familia que se duelen por saber que sus hijos son educados por maestros irresponsables, y se refieren a que sus aglomeraciones están causando muchas muertes por el coronavirus.



Me refiero ahora a las mingas del Cauca. Nadie en el mundo entiende por qué se manifestaron argumentando desde el principio su inconformidad con la reforma tributaria, si ellos no pagan algunos impuestos y gozan de otros beneficios no concedidos al resto de los ciudadanos. Por lo demás, en el Cauca se habla de su costumbre de taponar la Panamericana cada vez que quieren que el Gobierno acuda a concederles más beneficios. Diferente es el caso de los indígenas del Chocó y de otras regiones de Colombia. Los del Chocó están desamparados de la mano del Estado y viven desplazados de sus propios territorios por culpa de los mafiosos y de la guerrilla. Ellos tienen todo el derecho para protestar.



No reconozco suficiente autoridad moral a la clase política y a los parlamentarios para mediar en las circunstancias actuales en el conflicto. Los partidos políticos sabían muy bien que una reforma tributaria es necesaria, bien consultada y bien calculada con todas las fuerzas de la sociedad. Pero se negaron a ella no por amor a los pobres. Se negaron porque perjudicaba sus cálculos electoreros y los catapultaba, una vez más, frente a la opinión pública. Una vez más no les importó el pueblo, sino sus mezquinos intereses. Y ¿qué esperar del Parlamento, de los simpáticamente llamados honorables parlamentarios? Se han negado muchas veces a rebajarse sus escandalosos salarios; los colombianos hicimos un referendo para lograr ese fin, y despreciaron el parecer de los ciudadanos.



No se ha logrado reducir el escandaloso número de parlamentarios que se llevan cada año una apreciable tajada del presupuesto nacional. Tampoco hemos podido rebajarles el inmerecido período de larguísimos cuatro meses de vacaciones. No los hemos visto que colaboren ofreciendo el dinero de uno de sus jugosos salarios mensuales. Si llegaran a hacerlo, ¿se morirían de hambre?



* * * *



La Patria de Manizales cumple 100 años. Este periódico, de impecable factura, ha sido adalid de la libertad de opinión y de victoriosas campañas sociales y culturales. Por sus páginas han pasado los grandes escritores, columnistas, caricaturistas y fotógrafos que Caldas ha producido para la intelectualidad y la historia de la cultura en Colombia. La Patria fue el vehículo cultural de la brillante generación grecoquimbaya. Felicitaciones a la familia Restrepo y a sus colaboradores.



ANDRÉS HURTADO GARCÍA