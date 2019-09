Tres libros para gozarlos

Hablemos de libros interesantes. Aleph es una magnífica revista cultural que dirige Carlos-Enrique Ruiz desde Manizales, nuestra ciudad culta por excelencia. La revista es un prodigio de supervivencia. Lleva más de 53 años (¡53 años!) siendo un faro y luminaria de arte, ciencia y cultura. Carlos-Enrique decidió dedicar su número 190 del año 53 a Humboldt en los 250 años de su nacimiento. Este ejemplar realmente es un libro. Quince destacados intelectuales escriben sobre el sabio. Algunos nombres son: William Ospina, Gustavo-Wilches Chaux, Guillermo Rendón, Alberto Gómez Gutiérrez, Fernando Zalamea, entre otros. Libro precioso, de colección.

El gran río Bogotá, enorme trabajo de la CAR Cundinamarca, en cabeza de Néstor Franco y todo su equipo, en el que han trabajado historiadores, escritores, biólogos, arqueólogos, fotógrafos y pintores, se constituye en libro clave sobre el tema por dos razones: porque da a conocer la historia y los paisajes del río y porque muestra claramente cómo avanza la recuperación que se está llevando a cabo. El libro, ilustrado con estupendas fotografías, recorre la historia del río desde la noche de los tiempos hasta nuestros días.



Un memorable capítulo nos muestra la vida del río en tiempo de los muiscas. Otro lleva al lector al río de la Colonia y al de la nueva nación, hablándonos del salto del Tequendama y mostrándonos las obras que lo están salvando y purificando. El capítulo séptimo, titulado ‘Vamos recuperando el río’, expone los trabajos hidráulicos que se están realizando y que el ciudadano puede ir a ver y fotografiar in situ. Impacta comprobar cómo la fauna está regresando, lo que habla de la buena salud que está recobrando el río tutelar de los bogotanos. El último capítulo se titula ‘El río que soñamos’, y que se espera sea eje de desarrollo sostenible y el parque lineal más grande de Latinoamérica. Lo verdaderamente interesante de este asunto es que por fin se le ha ‘metido mano’ seriamente al río Bogotá.



El tercer tomo de mi comentario es un precioso libro de relatos de viajes de un trotamundos ilustrado, sensible y erudito. Y no es la primera obra que escribe sobre sus vivencias por todos los rincones del mundo. Su autor es Germán Puyana García, bumangués, que ha dado 16 veces la vuelta al mundo durante 6 décadas y ha recorrido 81 países. Me declaro un envidioso empedernido de este periplo vital. El libro lleva por título Un viaje por la vida. Vivencias inéditas de un trotamundos’.



Aprendiz de viajero que soy, gozo leyendo estos libros de viajeros, no de turistas, y en especial me detengo en las vivencias de Germán en los países orientales, cuyas filosofías y religiones admiro. Si yo no fuera católico, sería budista.



* * * *



¿Nada que ver? Soy uno de los muchos que creemos que, a pesar de sus falencias, la alcaldía de Peñalosa ha dado excelentes resultados. José Manuel Acevedo nos recuerda los 62 colegios, los 13 jardines infantiles, las 150 canchas sintéticas y los 1.440 parques que son obra de esta alcaldía. Las personas de bajos recursos agradecerán hasta el infinito los preciosos colegios que la Alcaldía construyó en Bosa. Algunos politiqueros, con extrañas intenciones, niegan las evidencias.



* * * *



Admiro profundamente al Perú, país que no ha dudado en juzgar y condenar a expresidentes cuyo comportamiento ha dejado mucho que desear. El que la debe que la pague. Eso es justicia y democracia.



* * * *



Los invito a mi proyección-conferencia sobre las espectaculares montañas de colores del Perú, este viernes 27 de septiembre en el Colegio Champagnat, a las 7 de la noche.