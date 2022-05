Todos somos hermanos de camino

En medio de las constantes malas noticias sobre el Medio Ambiente destaquemos algunos excelentes logros de las entidades encargadas de su protección. Las CARs en 2021 recibieron 38.140 animales de los cuales liberaron 21.879, así: 13.800 reptiles, 12.759 aves, 8.215 mamíferos, 55 anfibios y 3.311 otros; excelente noticia. La CAM del Huila ha sido muy celosa en la conservación de los osos y de las dantas de montaña.



(También le puede interesar: Primera prioridad prioritaria)

El Grupo de Energía de Bogotá entregó completísimos equipos para el monitoreo de fauna silvestre a los grupos Serankwa y Huellas del Macizo de San Agustín, a Porvenir, Tierra y Semillas de Pitalito y a Ecotupales de Palestina, para que monitoreen a los mamíferos arriba nombrados en el Parque Natural Regional Corredor Biológico Guácharos-Puracé.



Siempre en el Huila, 12 niños y niñas indígenas se convirtieron en ‘Cuidanderitos del Territorio’ en una vereda de Palestina bajo la dirección de la CAM. Se han comprometido a cuidar los lugares sagrados y a defender los recursos; 180 adultos de las comunidades Nasa, Misak y Yanacona se capacitaron como ‘Cuidanderos del Territorio’ para defender la biodiversidad y la etnobotánica.

Es interesante ver cómo individuos del reino animal, no propiamente mascotas, cobran para los humanos la importancia que tienen en el entramado de la vida silvestre. FACEBOOK

TWITTER

Cerrejón en el año 2021 entregó 38 millones de litros de agua a los wayús de la Alta Guajira y desde 2014 ha repartido 240. Corpoguajira y la alcaldía de Manaure entregaron molinos de viento que proporcionan agua a 5.000 wayús. Cada molino bombea un litro de agua por segundo. Cuatro arroyos afluentes del río Ranchería se han convertido en el hogar de nueve jaguares que rondan por la zona y Cerrejón ha identificado en estos último cinco años 9 jaguares, 35 pumas y 600 especies entre aves, anfibios y reptiles en la zona de influencia de la empresa.



Es interesante ver cómo individuos del reino animal, no propiamente mascotas, cobran para los humanos la importancia que tienen en el entramado de la vida silvestre. Un tigrillo juvenil fue encontrado por un campesino de Acevedo en su finca comiéndose unas gallinas y en vez de matarlo lo entregó a las autoridades ambientales para que se encargaran de él. El animalito luego de ser valorado fue liberado en su medio ambiente.



Cornare y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá adelantaron grandes campañas en las pasadas festividades de fin de año para que los conductores respeten a los animales que atraviesan las carreteras del departamento.



Cormacarena hizo un excelente trabajo atendiendo a 1.500 animales silvestres en 2021.



De ellos 781 regresaron a su hábitat natural luego de ser valorados. Entre ellos había: iguanas, serpientes, tortugas, zarigüeyas, búhos, babillas, perezosos, monos y tamandúas.



La Carder ha logrado que las comunidades de Apía y Pueblo Rico no permitan la cacería. 190 plantas endémicas de Alta Montaña sobre todo en Boyacá, los dos Santanderes y Cundinamarca se encuentran en la categoría de “amenazadas”, o sea en peligro de extinción. Es preciso decir a los colombianos que no solo algunos animales se encuentran en grave peligro de extinción, también las plantas. En Colombia de determinado árbol solo quedan dos o tres ejemplares. No se dice el lugar para así protegerlos mejor. Es preciso darle crédito a la Fuerza Aérea Colombiana que ha colaborado muchas veces en la salvación de especies.



Por ejemplo, trasladó un águila harpía herida, la más grande y poderosa de las rapaces del mundo, desde el Meta hasta Risaralda para ser allí atendida. Esta águila que tiene las garras más fuertes de un ave en el mundo se encuentra en la selva amazónica y se alimenta de micos que arranca de las copas de los árboles. Colombianos, salvemos nuestra biodiversidad.

ANDRÉS HURTADO GARCÍA

(Lea todas las columnas de Andrés Hurtado García en EL TIEMPO, aquí)