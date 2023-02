Ni espectacularmente bueno, como dicen sus afiebrados partidarios, ni horriblemente malo, como dicen sus encarnizados enemigos. Todo lo contrario. Así veo yo a Petro. Comenzó poniendo una pica en Flandes: acabar con la peste de los combustibles fósiles, que son los principales determinadores del calentamiento global y por lo mismo de los daños que ya se consideran irreparables al mundo natural. Fui el primero en aplaudir y el primero en recordar al mandatario que, como decían sabiamente los antiguos, “lo mejor es enemigo de lo bueno”. No es el momento.



(También le puede interesar: Feliz año y felices lecturas)

Desgraciadamente Colombia depende todavía del petróleo, que es su mayor fuente de divisas. O sea, sí, señor Petro, pero no. No en este momento. Me encanta su propuesta de la paz total. Ojalá la logremos, y en tal caso usted sería merecedor no solo del Premio Nobel de la Paz sino del eterno agradecimiento de los colombianos y del mundo.

Si usted logra la paz, todos los fallos que su gobierno tiene y le recuerdan sus enemigos serían olvidados con infinita generosidad. No quiero entrar a criticarle su error al proponer unilateralmente un cese de hostilidades. Sencillamente se equivocó y paso por alto su error.

Los colombianos le pedimos no solamente que sea puntual en las citas (“la puntualidad es la cortesía de los reyes”), sino que trate por todos los medios de unir a los colombianos. Queremos un presidente que nos reconcilie. Con sus constantes tuits, usted suscita agrias controversias que no les convienen ni al Gobierno ni a los colombianos. Modere su lenguaje. También los antiguos decían que “el hombre es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice”.

Si usted logra la paz, todos los fallos que su gobierno tiene y le recuerdan sus enemigos serían olvidados con infinita generosidad. FACEBOOK

TWITTER

Trate, señor Presidente, de ser coherente con sus propuestas de campaña. Usted prometió que por fin tendría Colombia diplomáticos de carrera. Palabra no cumplida, y de eso se pegan con justicia sus adversarios que hacen la cuenta de ‘la mano’ de amigos que usted ha nombrado en el servicio diplomático. Algunos dudosos.

También valoro positivamente el alza del salario mínimo hasta cotas nunca vistas anteriormente en Colombia. Pero uno que no maneja los asuntos económicos se encuentra de pronto con esta información aparecida en EL TIEMPO el día 6 de enero: “Alza real del salario mínimo fue la más baja en siete años, de acuerdo con las cifras de inflación que reveló el Dane”. Y explica el periódico: “El mínimo, que tuvo un ajuste nominal del 16 %, en realidad solo aumentó 1,1 % para la población pobre y 1,2 % para la población vulnerable. De esta manera es el incremento más bajo desde el 2016, cuando el ajuste del salario significó una caída del 0,26 % del poder de compra de esa remuneración”. Acto seguido el periódico explica largamente la aseveración.

Nadie en sano juicio puede criticar la idea presidencial de recurrir a promotores de paz; lo que sí no parece mínimamente correcto es que se acuda a personas acusadas de haber causado graves daños a la sociedad en las manifestaciones. El Presidente debe recordar que aunque ganó justamente las elecciones, lo hizo sin aplastar arrasadoramente al adversario. Un número no lejano de los que votaron por él fue el de los que votaron en contra. Un 50 % por Petro y un 47 % por el otro candidato. No fue, pues, una victoria tan aplastante.

En consecuencia, hay que tener en cuenta a la “otra” parte de los colombianos que no quieren admitir a los gestores de paz que propone el Presidente y que le han sido criticados no solamente en Colombia, sino desde el exterior por gobiernos y entidades internacionales de justicia. Por hoy, Presidente, es suficiente, se me acabó el espacio.

ANDRÉS HURTADO GARCÍA

(Lea todas las columnas de Andrés Hurtado García en EL TIEMPO, aquí)