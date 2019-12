‘Tayrona, el aire más puro’

Colombia es campeona mundial en biodiversidad. Somos el país número uno en aves y orquídeas. Nuestra biodiversidad (agua, flora, fauna, páramos, selvas, bosques de cordillera, ecoturismo...) se concentra principalmente en la cincuentena de parques nacionales naturales que muchos países del mundo admiran y todos nos envidian. En aspectos de ecoturismo, nuestro parque estrella es el Tayrona, que recientemente fue escogido por el periódico El Mundo de Madrid como el paraíso número uno del mundo para respirar aire puro (3 de noviembre). Ya The Guardian, de Londres, lo había destacado como la novena playa más bella del planeta.

Ahora se abre una nueva licitación para su manejo turístico. La concesión liderada por Aviatur lo gerenció con gran acierto y beneficio económico para la nación y para Parques Nacionales en los últimos años. Recientemente, el tema ha saltado a la opinión pública movido por algunos particulares y los medios de comunicación. Cuatro entidades o personas han estado en el centro de la noticia: Julia Miranda (Parques Nacionales –PP. NN.–), Jean Claude Bessudo (Aviatur), las comunidades indígenas y algunos particulares que poseen terrenos dentro del parque.



Tanto la Cámara como el Senado citaron a ‘control político’ a los dos primeros. Hubiera sido mejor ‘control técnico’ que político. Lo político suena mal en Colombia. En efecto, en la Cámara la sesión brilló por su desinformación, mala educación y sesgo.

Comenzó diciendo que “el dinero ganado se lo lleva un extranjero”. Bessudo les demostró, cédula en mano, que es colombiano desde antes que varios de ellos. Igualmente, con documentos y planos les mostró todo lo que hizo e invirtió en el Tayrona y en otros parques donde estuvo presente: Gorgona. Amacayacu, Nevados, Otún-Quimbaya. En todos ellos dejó magníficas instalaciones y en todos tuvo pérdidas, menos en Tayrona, donde dejó al Estado y a Parques enormes ganancias. Todo lo demostró con documentos.



Aviatur tuvo una relación cercana con las veredas y comunidades, y los indígenas lo agradecieron. Me llamó la atención que esta empresa llevó a tres arhuacos a París, con todos los gastos pagos, a una exposición de sus fotografías en la Alianza Francesa.



En el Senado, la sesión tuvo otro aspecto. Los miembros de la Comisión Quinta aplaudieron la gestión de Aviatur y de Julia Miranda, quien, dicho sea de paso, es mirada en todo el mundo como una gran líder de la biodiversidad y por ello ocupa importantes cargos en entidades mundiales del medio ambiente. “Sin usted no existiría hoy el parque Tayrona, y usted ha sido una valiente defensora de este”, dijeron los líderes indígenas a Julia Miranda. PP. NN. preguntó al ministerio con quiénes debía concertarse el Plan de Manejo, le dijeron que con los 4 líderes indígenas, y con ellos se han llevado a cabo las conversaciones y no con indígenas aislados que han salido a los medios de comunicación a dar declaraciones y que no representan a las comunidades. Es de admirar la claridad que tuvieron en el Senado Dayra Galvis (Cambio Radical), Maritza Martínez (‘la U’), Jorge Eduardo Londoño (Alianza Verde) y Guillermo García (Partido Liberal) para reconocer la excelente gestión llevada a cabo por Aviatur y por Parques Nacionales Naturales.



En el parque existen propiedades privadas, algunos de cuyos dueños vuelven periódicamente, animados por personas con aviesos intereses, con su idea de construir hoteles de lujo dentro del parque, lo que está expresamente prohibido. Son ellos los que, movidos por sed desmedida de dinero y animados por personas que participan de los mismos intereses, agitan las mesas de concertaciones. Aviatur terminó el 5 de diciembre, y vendrá otro concesionario.