Sueño de unos, pesadilla de otros

¡Otra vez con la imbecilidad del puerto de Tribugá! O tal vez mejor, con la “imbecibilidad” (sic), como dice un presidente vecino muy divertido. Lo peor de todo es que nuestro Presidente, hablo de Iván Duque, ha dicho en varias ocasiones que la construcción del puerto de Tribugá en el Pacífico es uno de sus sueños. Para él será un sueño y para los colombianos y el mundo, una terrible pesadilla.

El puerto que se pretende hacer es el despropósito o aberración ambiental más monstruoso que se piensa desarrollar en Colombia. Lo más triste y desconsolador es que quieren vendérnoslo como una solución ambientalmente sostenible. No nos crean tan tontos. No hay en el proyecto ni un solo aspecto que favorezca el medio ambiente, y todos apuntan a su destrucción.



Uno no entiende cómo después de lo que hemos visto, de lo que se sabe y de lo que se anuncia por los científicos, ambientalistas y gobiernos serios que solo ven, porque no hay otro panorama, un futuro catastrófico para la humanidad, cómo es posible que se pretenda construir un inmenso proyecto de cemento en la selva del Chocó, el territorio más biodiverso del planeta, y que para hacerlo haya que construir carreteras y vías férreas que traerán colonos y deforestadores y sembradores de coca y fábricas de potreros. En una palabra, será la destrucción de la selva. Y pensar que ese es uno de los sueños del presidente Duque.



Detallemos un poco la destrucción que traerá el proyecto, que lleva por nombre Arquímedes: tala inmisericorde de manglares, destrucción de la zona de anidación de tortugas, destrucción de la zona donde se crían los tiburones martillo, destrucción de la zona de producción y crianza de las ballenas jorobadas, destrucción de inmensas zonas de bosques tropicales, destrucción del hábitat de muchas especies de animales de mar, de tierra y de los que anidan en los árboles, destrucción de esa zona de pesca artesanal, destrucción de la infraestructura turística que tienen los nativos, representada en hotelitos y hostales sencillos; y por lo mismo, destrucción del modus vivendi de la población negra e indígena de la región, destrucción de una zona de paisaje hermoso y único.



No pude evitar en esta triste enumeración la repetición de la palabra ‘destrucción’, no encontré suficientes sinónimos porque además no los hay en tal cantidad y porque lo que el puerto de Tribugá traerá a la región es simple y llanamente destrucción.



Todavía hay más, la cercanía del proyecto de Tribugá a un parque nacional que funciona ambientalmente como un relojito, que eso es la ensenada de Utría, traería para esta efectos destructivos. Otra vez la palabra: destrucción. Y quiero insistir en algo que dije arriba: es la construcción de carreteras y vías férreas que unan el puerto con el interior del país.



Estamos suficientemente informados y aterrados con las carreteras en las selvas del Guaviare y del Caquetá, y protestamos por ello todos los días. Sabemos que son la destrucción de la selva porque llevan madereros, sembradores de coca, colonos, ganaderos, y lo peor: vemos que avanzan incontenibles, y nadie las detiene. Eso mismo pasará con la región más biodiversa del planeta, que es la selva chocoana. Sigan soñando, señor presidente y los padrinos de la empresa.



* * * *



La revista de la Fuerza Aérea celebra los 100 años de la institución. La revista, preciosa en todos sus aspectos editoriales, papel, impresión, fotografía, recoge la historia centenaria de la institución tan querida por los colombianos. La coronel Mayerlin Galindo Lúligoes la responsable de la bella edición.



Andrés Hurtado García