Seis mujeres admirables y valientes

El maravilloso libro que comento tiene un problema: hay peligro de que uno se enamore de las seis mujeres y de la autora. Mujeres que dicen verdades, se titula. Su autora, que también dice verdades y es una periodista tan admirable como las reseñadas, Alejandra de Vengoechea, fue corresponsal en Colombia del ABC de España, periódico para el que cubrió la posguerra en Irak y el eterno conflicto de Afganistán. También escribió en EL TIEMPO, Cambio 16, Cromos y Credencial entre otros medios.

Alejandra retrata a la perfección a seis colegas periodistas tan creativas y valientes que no temieron meterse en la boca del lobo en la época más violenta de Colombia, escrita con sangre y perforada con balas de metralla por guerrilleros y narcotraficantes.



Mujeres hábiles que supieron ser excelentes madres en medio de los viajes, peligros y afanes de su arriesgada profesión. Mujeres que gritan a un mundo machista que sin ellas, mujeres y madres, la sociedad no puede subsistir.



Patricia Lara, nacida en cuna de oro y cuya palpitante vida parece arrancada a una tragedia griega, podría decir: “Confieso que he vivido”. Sí, ella ha vivido plenamente. Mujer fuerte, no se doblegó al dolor ni a la tragedia familiar. Su vida recuerda la sabia sentencia: “El hombre es un aprendiz y el dolor es su maestro”. ¡Qué gran alumna ha sido, entonces, Patricia! Colaboró con Alternativa de Carlos Lleras, fundó Cambio 16 en Colombia, ganó judicialmente a Estados Unidos, fue amiga de Gabo, se metió en las entrañas del M-19... Su trayectoria queda escrita con letras de oro en la historia del periodismo colombiano.



María Elvira Samper, con esos apellidos, con esos parentescos, con esa cercanía con el poder, es ejemplo de independencia, en un país donde no faltan periodistas que como perritos falderos esperan las migas que caen de la mesa de los poderosos. María Elvira es fundadora de la revista Semana y del Noticiero QAP. Su madre, Lucy Nieto, es otra periodista que enaltece la profesión. “María Elvira es ante todo una mujer de principios. Nunca ha transado ni con la corrupción ni con el clientelismo”, dice Rodrigo Pardo.

Juanita León, poseedora de tremenda creatividad, fundó La Silla Vacía. Colombia nunca le agradecerá suficientemente su labor en Opción Colombia. “Los ingenieros sabían cómo volaban los helicópteros, pero no cómo funcionan los arados en los campos”, decía hablando de la labor con los campesinos. Posee una rara y valiosísima cualidad, le gusta que le contradigan con razones. Me hace recordar a Fénelon cuando aconsejaba a Luis XIV sobre cómo educar a su hijo: “No le muestre confianza sino a quien tenga valor de contradecirle”. De Juanita admiro su rabiosa independencia.



Silvia María Hoyos, formidable mujer, periodista y madre, que por encima de todo valoró a las mujeres sencillas del pueblo. Silvia fue una cronista que vivió entre guerras, balas, heridas, y sangre. Excelsa cronista de guerra. Vengoechea la llama “la guerrera” y la describe como la periodista estrella en los años más crueles del narcoterrorismo en Colombia.



Olga Behar, exiliada por decir la verdad. Escribió El clan de los doce apóstoles”, sobre los dudosos procederes de Santiago Uribe. Valiente, se metió al corazón del M-19. Gabo la crio de niña. Los generales temblaban cuando la veían entrar a su despacho. Olga, paradigma del periodismo colombiano.



Salud Hernández, española de cuna y colombiana de cédula y corazón. No hay lugar de Colombia, por lejano y peligroso, donde no se haya metido esta valiente mujer que incluso fue secuestrada. Sus crónicas magistrales se leen con pasión. Termino, hubiera querido tener más espacio para hablar de estas admirables mujeres.

ANDRÉS HURTADO GARCÍA