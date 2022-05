Queridos candidatos (I)

Los saludo amablemente, como es lo indicado entre gente decente, lo que no quiere decir que no los compadezca. Los miro con cierta tristeza, pues los veo obligados a decir a todos que sí, que les van a solucionar todos los problemas.



(También le puede interesar: Todos somos hermanos de camino)

Hablen a quienes hablen, ustedes les prometen el oro y el moro, a sabiendas de que no van a poder cumplir todo lo prometido. Por ello los compadezco, pues los veo metidos en una carrera de promesas, de ilusiones y de exageraciones. Los veo empeñados en hacer lo que sea, aceptar alianzas con quien sea, con tal de llegar a ocupar el asiento de Bolívar y Manuelita, así dejen de pronto por el camino las elementales normas de apego a la verdad y a lo correcto.



Yo, por ejemplo, nunca aceptaría a políticos tránsfugas, esos que cambian de camisa y de partido buscando siempre su acomodo, su lucro personal. Por decencia y por respeto al país y a los votantes, no los aceptaría. Ellos no se comprometen con el buen ejercicio de la política, sino que van tras sus oscuros intereses personales, traicionando con ello al pueblo. Mire bien, candidato, a su alrededor y sin compasión expulse de su séquito a esos tránsfugas acomodaticios. Si no lo hace, me temo que usted es de los que quieren ser presidente de Colombia, como sea.



Espero, señores candidatos, que en el tiempo que queda de campaña no sigan ilusionando al pueblo ofreciendo lo que ustedes saben que no se puede cumplir. En un país de muertos de hambre como es el nuestro, millones de colombianos se aferran a las mentiras de quien les ofrezca cambiarles la suerte de la noche a la mañana y se aferran sin analizar si las propuestas son viables o simples promesas incumplibles de candidato en campaña.

En un país de muertos de hambre como es el nuestro, millones de colombianos se aferran a las mentiras de quien les ofrezca cambiarles la suerte de la noche a la mañana. FACEBOOK

TWITTER

Y un consejito para cuando lleguen a la presidencia: gobiernen con los mejores, no con los amigotes. Si yo fuera presidente, buscaría los compatriotas más honestos y capaces, sin importar de qué partido son, si me acompañaron en la campaña o si militaron en las filas de los candidatos perdedores. Es obvio que también nombraré ministros y funcionarios de mi corriente, los más preparados y los que el país necesita. No nombraré a los ‘lambones’ (perdón por la palabra, pero no encuentro otra más adecuada) y a los tránsfugas.



Y seguiré el consejo de Fénelon a Luis XIV: “No les muestre confianza sino a los que tienen valor de contradecirle”, y obrando en consecuencia no utilizaré mi poder de gobernante para vengarme de mis enemigos políticos. Eso sería bajeza; creo que el país necesita gobernantes magnánimos y de espíritu generoso. Los vengativos tienen mal corazón y no merecen gobernar.



Fiel a lo arriba expresado, como presidente no destituiré a colombianos que estén realizando una magnífica acción de gobierno para reemplazarlos por amigos míos, cuya eficiencia como gobernantes pudiera dejar mucho que desear. Ya sé que lo habitual y ‘lo normal’ entre los presidentes es que gobiernen solo con sus amigos, háganlo bien o háganlo mal. Mi compromiso sería con el país, no con mis amigos.

Por lo anterior, expresado durante mi campaña, sé que no sería nunca elegido presidente. Lástima, ¡qué vaina!



En las campañas hay políticos honestos que acompañan a un candidato porque creen en valores y principios de patriotismo y buen gobierno, pero muchos que solo buscan las prebendas del compañero-jefe elegido.



Señores candidatos, espero, esperamos que al fin, por primera vez en la historia, cumplan con la reiterada y consabida y aporreada promesa de acabar con la corrupción.

ANDRÉS HURTADO GARCÍA

(Lea todas las columnas de Andrés Hurtado García en EL TIEMPO, aquí)