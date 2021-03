Que coman tierra

Se preguntaba hace unos días Luis Noé Ochoa en su fino e inteligente humor: “¿Habría vida en la Tierra?”.

Excelente pregunta. Los que vivimos en este planeta verde y hermoso estamos fascinados por ‘nuestra’ llegada al planeta rojo y nos preguntamos ilusionados si hubo, hay o habrá vida en Marte. A mí me encantaría que la hubiera a ver si mandamos a un paseo largo a que ‘trabajen’ desde allá los parlamentarios y magistrados del asunto de la toga de Colombia a un ambiente tal de aridez que no les permita tener tentaciones de cometer ilícitos. Sería un paseo parlamentario más.



Pero volvamos a la Tierra: mujeres que venden a sus hijos para poder subsistir, otras se entregan a la prostitución para sostener a su prole, muchos arrastran el infinito dolor de no saber dónde están sus hijos asesinados por el ejército o secuestrados y torturados por la guerrilla; en Caracas, una mujer cargada de hijos tiene terrible dilema, o compra un anticonceptivo o compra comida, una mujer dejó a su niño recién nacido en la puerta de una casa porque no tenía con qué alimentarlo; en Calcuta, muchos parias viven todo el día limpiando cloacas para ganar un mendrugo de pan; en Colombia, otras madres desesperadas buscan de cementerio en cementerio por pueblos y veredas los restos de sus hijos, cuando en las calles de las ciudades de Colombia caen terribles aguaceros los migrantes venezolanos no tienen dónde escamparse y dormir sino bajo la lluvia, los basuriegos y drogadictos se pelean o comparten con los perros callejeros restos de comida de las bolsas de basura, duermen bajo los puentes y los arrastran los arroyuelos cuando se crecen, llevándose sus cuatro o cinco pertenencias, los indígenas no pueden moverse de sus resguardos porque las minas antipersonas sembradas por la guerrilla los tienen confinados, en muchos pueblos los guerrilleros secuestran a los niños y les enseñan las “artes” de la guerra, niños famélicos mendigan en los semáforos sin poder ir a la escuela, universitarios armados con flamantes títulos venden tinto y empanadas por las calles, campesinos que alimentan al país viven con el agua al cuello...



Estábamos un grupo de amigos en Puerto Carreño de excursión por el Orinoco y presenciamos un espectáculo conmovedor: el carro de la basura se paró, levantó la puerta trasera y antes de que los operarios comenzaran a meter las bolsas surgió un grupo de niños y mujeres, tal vez 15, que se lanzaron a sacar desechos y se los llevaban a la boca. Compramos unos pasteles y jugos para dárselos, y los niños nos los arrebataron. ¿Serían maleducados o tendrían hambre? Mientras tanto, “el mundo desperdició 931 millones de toneladas de alimentos”, dijo la ONU.



Cristiano Ronaldo pagó un viaje en su jet particular para llevar exclusivamente a su gato desde Italia a España porque el minino estaba enfermo y el astro confía mucho en un veterinario de Madrid. Pero esta fue la mejor perla: un representante a la Cámara en Colombia dijo con cara de compungido que el 26 por ciento de los colombianos pasan hambre. Obvio, estos no ganan 32 millones al mes, trabajando poco, sudando menos y dándose la gran vida.



Millones que pasan por la vida cargando su tragedia ni se enteraron del amartizaje, y les importa un bledo la vida en Marte, ellos solo quieren y exigen vivir alegremente la vida y como Dios manda en este planeta. Está visto que en la Tierra hay vida, demasiada vida para algunos y otros; que coman tierra, debe de ser buena, siempre nos han dicho que la tierra es vida.



Andrés Hurtado García