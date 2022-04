Hablando del agua pura que baja de los páramos “se me hace agua la boca”. Confieso que abrigo alguna obsesión extraña con los ríos. No había cumplido 4 años y me fui caminando desde la finca cafetera de mi padre en Armenia por la orilla del río Quindío. Yo quería saber cómo nacen los ríos. Organicé una tragedia familiar cuando me encontraron acogotado por el frío y muerto de hambre a los tres días. Desde entonces han sido muchos los ríos en Colombia y en la geografía del planeta cuyos nacimientos he buscado.



(También le puede interesar: Las dos madres)

En el nacimiento de Caño Cristales, un águila nos seguía desde el cielo y un jaguar nos acompañaba por las noches con sus rugidos. Lo que sí he logrado muchísimas veces en mi vida es llorar por los ríos que he visto secarse. ¡Qué fácilmente se seca un río y cuántos años y decenios se necesitan para que brote de nuevo! Para muchos, no hay una segunda oportunidad.



Hace poco celebramos el Día del Agua. Lo he dicho y lo repito: para mí, la “primera prioridad prioritaria” (respondo por la repetidera) en Colombia son los páramos y los bosques de cordillera porque en ellos nace el agua. No en los nevados, como muchos piensan. Si así fuera, solo tendríamos ríos en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la sierra nevada del Cocuy, en el parque de los Nevados y en el nevado del Huila, que son hoy los únicos macizos que todavía tienen nieve. En páramos y bosques, la nubosidad y la humedad, que son altas, y la vegetación favorecen la creación de las fuentes de agua. Los páramos, con su vegetación de frailejones y sus extensos valles cubiertos de musgos absorbentes, son fábricas de agua.



Se acaban de reunir 173 países en Nairobi para declararle la guerra al plástico, especialmente en los mares. Colombia, desde luego, adhirió al tratado (amanecerá y veremos). El profeta Zarathustra, de Nietzsche, así sentenció: “Necesario es llegar a convertirse en océano para recibir una corriente impura sin mancharse”. Tomando una realidad del mundo material plasmó su argumento sobre el superhombre que está sobre el bien y el mal. Pero aquello que en su época era cierto respecto a los mares del mundo, hoy no lo es. Los mares se han convertido en un vertedero de basuras de todo género y especialmente de plásticos. Tal como están los suelos de la Tierra, envenenados con agroquímicos, erosionados, sobreexplotados y exhaustos, nos dicen que la alimentación del futuro vendrá de los mares. ¿De cuáles mares?



Aparte de la urgente tarea de salvar los páramos, los bosques de cordillera y los ríos, nos enfrentamos a otro problema: la desecación de las ciénagas para convertirlas en potreros.



Y hoy no hemos hablado de la selva amazónica, cuyos ríos se encuentran envenenados con el mercurio de los mineros. Hace unos días vimos a nuestro Presidente acompañado por el señor Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, sobrevolando Chiribiquete.



Según notas de prensa, el presidente Duque le habló de todo lo que está haciendo y lo que está logrando para salvar la Amazonia. Ojalá el magnate nos ayude con ríos de dólares, emocionado ante la espectacularidad del paisaje y ante la “cháchara” presidencial. He aquí el más bello epitafio del mundo de un poeta inglés en un cementerio de Roma: “Mi nombre está escrito en el agua”.

* * * *

Nada que ver.

Un colombiano, Carlos Andrés Torres, se destaca como escritor en lengua castellana y hace honor a Colombia en la intelectualidad de Canadá. Se ha convertido en un referente de nuestra cultura.

ANDRÉS HURTADO GARCÍA

(Lea todas las columnas de Andrés Hurtado García en EL TIEMPO, aquí)​