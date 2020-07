Por fin, el río Bogotá

Desde pequeño he amado los ríos, son una irrefrenable obsesión en mi vida. Me perdí cuando desde la finca paterna, en Armenia, me fui remontando la margen del río Quindío y organicé un drama familiar. Yo era muy niño y estuve perdido varios días.

Los ríos son para quererlos, no tanto porque nos proporcionen agua para la sed, sino porque son seres maravillosos, llenos de vida y encanto. Muchas ciudades del mundo son privilegiadas al poseer un río que las atraviese y les dé vida. En agradecimiento, los humanos los premiamos colmándolos con todas las porquerías del progreso y de la civilización. Así es nuestro río Bogotá, un río enfermo y maloliente, pero de la misma manera que la madre prefiere a su hijo enfermo nosotros debemos mimar a nuestro río y cuidarlo. Otras civilizaciones, como la griega en su etapa de épico esplendor, consideraban a los ríos como dioses. Así, la Ilíada nos habla del Simois y el Escamandro.



Después de muchos dimes y diretes, ires y venires, discursos y promesas, al fin se le ha metido mano a nuestro río. Nace en el páramo de Guacheneque en Villapinzón. Para un programa de televisión y para mi sed, bebí agua en su nacimiento. Recuerdo que muchas personas esperaban que me enfermara con una terrible infección. No, el río era puro.



La anterior administración de la CAR, bajo la dirección de Néstor Franco, hizo gran trabajo. Dejó construidos 60 kilómetros de parque Lineal al borde del río entre Soacha y puente de La Virgen. Se hizo la adecuación hidráulica de 112 kilómetros del río desde Alicachín, en Soacha, hasta Puente Vargas, en Cajicá, con lo cual se redujo el riesgo de inundaciones en la Sabana. Se inició la construcción de la planta de purificación de Salitre, que purifica las aguas residuales entre las calles 26 y 220, y este año con la nueva administración se harán las pruebas para su funcionamiento.



Se planificaron 15 plantas de purificación para los municipios, unas ya terminadas y entregadas y otras en construcción. Se dejó financiada la planta de purificación de Canoas, que limpiará las aguas residuales del centro y sur de Bogotá y de Soacha, y en 2021 se iniciará su construcción bajo la nueva administración y con ello se asegurará la purificación de los desechos orgánicos de Bogotá hasta 2048.



Este año se inició una nueva administración de la CAR bajo Luis Fernando Sanabria. El megaproyecto 2020-2023 incluye tres grandes realizaciones:



1) Que el río Bogotá cumpla con los objetivos de calidad del agua clase IV correspondientes a uso agrícola con restricción y pecuario, establecido en el acuerdo 43 de 2006 de la CAR.



2) Que el área urbana de Bogotá cuente con una protección contra inundaciones para un período de retorno de 100 años y mejoramiento del drenaje de la ciudad.



3). Que 8 áreas multifuncionales de aproximadamente 175 hectáreas sean recuperadas y destinadas para usos de protección y conservación ecológica, zonas de inundación controlada y de esparcimiento público.



Como se ha dicho, la Administración entregará la planta del Salitre, incrementando su capacidad de tratamiento hasta un caudal de 7,1 metros cúbicos. Se consolidará el parque Lineal de Bogotá. Estas son algunas de las obras que la nueva administración de la CAR tiene proyectadas y que ya están comenzando a funcionar.



Por fin, los bogotanos, gracias a estas dos administraciones de la CAR, volveremos a pescar en nuestro río. Yo mismo navegué el año pasado los kilómetros habilitados entre Alicachín y Puente Vargas. Hablaremos otro día de los planes para salvar el complejo lagunar de Fúquene.



Andrés Hurtado García