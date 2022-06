Petro, ¡así no!

Senador Petro, desde hace un tiempo vengo luchando contra una tentación que no me deja dormir, y es la siguiente: ¿voto por usted o voto por otro? Usted maneja unas promesas aparentemente tentadoras. Su labia desbordada fascina y parece convencer. Ya casi me había decidido a votar por usted, pero surgieron varias circunstancias que me han sembrado tremendas dudas. Ese asuntico de construir un tren entre Buenaventura y Barranquilla me dejó pensando. Unas veces usted dice que va a gobernar 4 años y otras, que no, que necesita más tiempo. ¿Al fin qué?



(También le puede interesar: Futuro presidente, ¿me oye? (II))

Hay una propuesta suya que es sencillamente espectacular y que el mundo pide a gritos: acabar con la dependencia del petróleo. Como ambientalista que ha recorrido todo el país a pie y que lo conoce a cabalidad en todos sus rincones, la aplaudo. Pero usted dice que al día siguiente de su posesión va a comenzar el desmonte. Va a comenzar mal. No, señor, no vaya a cometer semejante barrabasada. Todavía dependemos del petróleo, hay que ir despacio. O con qué lo va a reemplazar, si ya el café no es nuestro producto estrella de salvación. Usted dijo que reemplazaría el petróleo con 14 millones de turistas extranjeros. Por favor, amigo, no fantasee despierto. Ni estamos preparados, ni vendrán en esa cantidad porque les da miedo de la guerrilla, de los narcos, de las disidencias, de los paramilitares, de las bandas criminales y urbanas, de la delincuencia común.



Su idea de sembrar “a troche y moche” aguacate suena extraña. Ya está comprobado que su siembra multitudinaria empobrece y seca la tierra y ya en varios países del mundo, incluido Colombia, han puesto el grito en el cielo. Apoyo totalmente el proceso de paz, me parece lo más lógico, y el Gobierno y la sociedad deben, debemos, cumplirles a los reincorporados las promesas que se les han hecho y debemos protegerles su vida e integridad. Usted ha decidido apoyar el proceso de paz. Aplaudo esta promesa suya.

Me preocupa que usted haya ido cambiando su discurso según las circunstancias y los auditorios. FACEBOOK

TWITTER

Me deja pensando que el partido de los Comunes haya decidido votar por usted. Está en todo su derecho, desde luego. De igual manera me preocupan algunos de sus más cercanos colaboradores que han pasado por las toldas de varios partidos y facciones. Son oportunistas, y si nos atenemos a lo que usted predica debería expulsarlos de sus filas. No comparten sus ideales, solo quieren los cargos y el dinero que viene detrás de ellos. Son seres aprovechados que se encuentran en todas las candidaturas. No lo niegue, algunos de sus adherentes famosos tienen o han tenido funestos procederes.



No me gustan los extremos, ni de la izquierda ni de la derecha. Todos son detestables y todos llevan a sus países a la debacle. Por la derecha tenemos a los nazis, a los pinochetes, a los bolsonarios y en Colombia también los hemos tenido. Por la izquierda, a los mandamases de Rusia, a los gobernantes de Nicaragua y Venezuela.



Todos los extremos tiran fuertemente de la cuerda para su lado y la rompen. La cuerda son los países. Los antiguos, sabios en muchas cosas, decían: “In medio virtus”.

Me preocupa que usted haya ido cambiando su discurso según las circunstancias y los auditorios. Esto ha pasado, por ejemplo, con su actitud hacia Venezuela.



De usted también me gusta su mil veces predicada preocupación por los pobres, que en Colombia los tenemos por millones. Me temo que llegado usted al poder ejerza venganza contra sus enemigos. Un ciudadano vengativo no merece gobernar y le hace inmenso daño al país.



Petro, ¡qué pena!, no me acaba de convencer.

ANDRÉS HURTADO GARCÍA

(Lea todas las columnas de Andrés Hurtado García en EL TIEMPO, aquí)