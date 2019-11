Cómo nos alegra oír noticias refrescantes sobre el medio ambiente, provenientes de individuos, de fundaciones, de corporaciones y de Parques Nacionales Naturales. Corpocesar, por ejemplo, ha declarado 115.000 hectáreas del complejo cenagoso de Zapatosa para su conservación, y el Instituto Humboldt adelanta los estudios técnicos correspondientes.

Es necesario que los ganaderos de la Costa entiendan que las ciénagas son tanto y más importantes para el paisaje, lo que es lo de menos y no está mal en términos turísticos, sino también para la riqueza de la región, para el billete (¿me hago entender?). Esas ‘charcas’ son vitales para la pesca, la agricultura, la ganadería, el regadío, la regulación del cauce de los ríos. Corpocesar alcanza así más de 190.000 hectáreas protegidas, entre las que se encuentran el Parque Regional Besotes, la serranía del Perijá, la cuenca alta del caño Alonso y la Reserva Forestal Protectora de Los Ceibotes.



En la reserva natural Rey Zamuro-Matarredonda, del Meta, se adelanta la recuperación, con miras a la liberación, de 4 monos churucos provenientes de decomisos en varios departamentos del país. Estas acciones no son ni mínimas ni perdederas de tiempo. Los animales silvestres son supremamente importantes en los ecosistemas, lo que evidentemente no son las mascotas. Los monos churucos, por ejemplo, diseminan cada uno un promedio de 200 semillas arbóreas por año, con lo cual favorecen la buena salud de los bosques. Tengo especial cariño por los churucos porque los he visto muchas veces en mis travesías de selva, y las caritas de los bebés churucos son lo más parecido, por el aspecto y la ternura, a la de un bebé humano.

Se acaba de realizar en Garagoa, organizado por Corpochivor, la Segunda Semana de Educación Ambiental, para 2.200 estudiantes de las 55 instituciones educativas de la región. Hubo mucho fervor y entusiasmo de maestros, alumnos e instituciones por apropiarse de la enorme riqueza forestal, hídrica y faunística del suroriente de Boyacá.



Avanza el proceso de declaratoria de área protegida de la zona de Santa Cruz de Golondro, en el municipio de López de Micay. Adelantan las gestiones la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) y el Consejo Comunitario del Río Naya. Así se salvaría la cuenca alta de este río. Ojalá se materialice este propósito. Entre mis andanzas de juventud se encuentra el cerro Naya, uno de los picos más bellos y altivos del país. La misma CRC ha logrado grandes decomisos de maderas en las selvas del Pacífico. En la bocana de Limones, de la vereda de Juanico del municipio de Guapi, se decomisó un gran lote de maderas preciosas como el cuangare. Las corporaciones que responden por el andén pacífico deben recorrer constantemente nuestra selva húmeda tropical para librarla de los asesinos de la madera: son las corporaciones de Nariño, Cauca, Valle, Antioquia y Chocó. Es su deber.



Desde hace mucho tiempo vengo proponiendo al Gobierno que facilite a los campesinos que viven en los páramos gas de cocina a muy bajo precio, con lo cual salvaríamos los bosques, los matorrales de páramo y los ríos que allí nacen, y la salud de las personas, que así ya no deberán respirar humo cada vez que preparen los alimentos. Veo ahora que Carder (en Risaralda) beneficia a sus campesinos ofreciéndoles la construcción de estufas eficientes, que, unidas al aprovechamiento de huertos leñeros de especies de rápido crecimiento y alto valor calorífico, logran el doble propósito: la salud de las personas y la conservación de los bosques.



Propongo que el metro de Bogotá se construya en Medellín. Allí hacen las obras rápido, sin retrasos ni sobrecostos. Y que ya hecho, lo traigan a Bogotá.