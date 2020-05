Miscelánea coronavírica

Primero: Avianca. Se me ha ocurrido pensar que hay tres formas de escribir columnas de opinión, con la cabeza, con el corazón y con el hígado. En el primer caso se manejan argumentos; en el segundo, emociones, y en el tercero se destila hiel.

Respecto al problema de Avianca, hemos leído las tres clases de comentarios. En el tercer caso, la virulencia del comentario hace perder objetividad y habla muy mal de la seriedad del periodista. Trataré de escribir con la cabeza.



La empresa debería aprovechar esta coyuntura y todo lo que se le ha dicho con argumentos, con emociones y con hiel, para hacer un examen de conciencia y proceder de ahora en adelante con propósito de enmienda. Sí, hay cosas que nos han indignado, una de ellas la escandalosa subida de tiquetes en la ruta Bogotá-Villavicencio cuando la carretera estuvo cerrada. Hay más quejas. La verdad es que el país necesita de Avianca. Mueve el 50 % de los pasajeros nacionales y otro tanto de los extranjeros, sostiene 21.000 empleos directos y paga 800 millones de dólares de impuestos al Estado.



No sería la única empresa con parte de capital extranjero y que Colombia ayudaría en esta coyuntura; por lo demás, varios países europeos, pensando y obrando pragmáticamente, han decidido ayudar a las empresas de aviación para que no quiebren.



Segundo: la alcaldesa de Bogotá. Todos reconocemos la buena gestión que ha llevado a cabo en esta coyuntura; la hemos visto salir innúmeras veces en televisión pidiendo que acatemos la cuarentena. Dos veces se la ha visto saltarse el confinamiento.



Además de que la ley es para todos, los gobernantes son los primeros que deben dar ejemplo del cumplimiento de esta. Se la debe sancionar como a todos los infractores, sin hacerle escándalo, sin rencillas políticas y politiqueras. Que pague el casi millón de multa y punto. A Mariano Rajoy, expresidente de España, que salió a la calle a caminar, le van a aplicar la ley, como compete. Catherine Calderwood, jefa de sanidad de Escocia, renunció porque dos veces incumplió las leyes de la cuarentena, y reconoció que debía dar ejemplo.



Tercero: ¿comparendos de risa? No entiendo qué clase de comparendos ponen a los infractores de la cuarentena, porque nos han mostrado a muchachos que han sido sorprendidos ya ocho veces saltándose la cuarentena. Siempre han dicho que la multa es cercana a un millón de pesos. No creo que los que repiten dos o tres o cuatro veces las infracciones hayan tenido que pagar ese mismo número de veces la multa.



Los colombianos no creemos en la justicia, entre otras razones porque siempre dicen por televisión que tal culpa o crimen acarrea tantos años de cárcel, y nunca los meten a la cárcel. La justicia en Colombia es un macabro juego. Estoy por pensar que los infractores de las cuarentenas reciben un papelito que dice: ‘Papito, no vuelva a salir a la calle’.



Cuarto: lo mejor y las “ratas de dos patas” como dice la canción. La pandemia ha demostrado una de las más bellas cualidades de los colombianos, la solidaridad, y ha avivado lo peor de muchos gobernantes, la codicia, la corrupción, el robo de los dineros destinados a los más vulnerables, Y otra vez mi queja: Contraloría, Procuraduría y Fiscalía dijeron que les darían cárcel, y vemos que apenas los suspenden por tres meses y no devuelven los dineros. ¡Qué farsa!



Quinto: no voté por Duque, pero reconozco, como muchos, que está liderando muy bien la lucha contra la pandemia. Pero... por favor, que acorte sus apariciones televisivas.



Andrés Hurtado García​