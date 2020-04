Me tiro por la ventana

“Y si no puedes hacer tu vida como la quieres, esfuérzate en esto cuanto puedas: no la envilezcas en el contacto excesivo con la gente, en demasiados trajines y conversaciones. No la envilezcas llevándola, trayéndola a menudo y exponiéndola a la diaria locura de las compañías y relaciones sociales hasta que llegue a convertirse en una carga”. Así escribió sabiamente Constantino Cavafis. Casi lo mismo sentenció Schopenhauer: “Decir de alguien que es asocial es poco más o menos que decir está dotado de gran inteligencia”. Entiéndase muy bien, no dijo antisocial, sino asocial.

El covid-19 desnudó dos falacias del hombre moderno: el apego, la casi esclavitud de los bienes materiales y el miedo del hombre a verse enfrentado a solas consigo mismo. Por ello el hombre de hoy busca relaciones sociales, busca diversiones, busca aparatos que distraigan, busca todo lo que sea con tal de no verse a solas sin defensas, desnudo, consigo mismo. Aumentan cada día los libros que escriben pensadores, humanistas, filósofos y ensayistas sobre la importancia del silencio, de tomarse espacios y tiempos para, dejando todo, entregarse a sí mismos en soledad, retirados del diario bullicio ciudadano, ya sea en casas especiales que para ello existen o bien hundidos en el embrujo de la naturaleza.



El hombre moderno debe, por salud física y mental, regalarse estos espacios de soledad y de desierto cada cierto tiempo. Esta es una pregunta que he formulado muchas veces a lo largo de mi vida como educador a jóvenes y a otros no tanto: “Qué haría usted si tiene que cuidar su casa encerrado en ella durante un puente, sin acceso a celular, sin radio, sin televisión, sin compañía humana y de mascotas, sin libros, sin nada”. Las respuestas van desde: Uy, no sé; qué aburrimiento tan …; dormiría los cuatro días; me tiraría por la ventana.



Un amigo al que recomendé que hiciera el vital ejercicio del retiro total me contó que al tercer día estaba desesperado y no pudo resistir tantos pensamientos que lo acosaban y terminó por devolverse. Su conclusión fue que pensaba demasiado en sí mismo y que no pudo soportarlo. Sobre ese afán de andar distraído y ocupado con mil cosas y relaciones para no pensar en sí mismo, para no encontrarse consigo mismo, he recogido muchos pensamientos de libros que tratan sobre el tema y que deben entenderse inteligentemente: en las muchedumbres no se acumula el talento sino la idiotez; en las muchedumbres hay muchas cabezas y poco cerebro; junte 20 premios nobel y tendrá 20 tontos.



Para impedir que en estos días de encierro nos aburramos, para que no nos tiremos por la ventana, la sociedad de consumo, los medios de comunicación, el comercio, los influencers nos colaboran dándonos consejos para no desesperarnos, para pasar lo menos desgraciadamente estos días de confinamiento, para, en suma, impedirnos que por unos días de pronto nos encontremos con nosotros mismos en soledad y nos interroguemos sobre lo que somos, lo que hacemos y cómo lo hacemos, sobre nuestro destino en este mundo, sobre nuestras relaciones con los hombres, nuestros hermanos. Mi consejo es: tomemos unos cuantos días de estos larguísimos de confinamiento y hagamos el ensayo.



* * * *



Revaloricemos la palabra. Héroes no son los futbolistas que hacen un gol vital para la clasificación del equipo o los cadetes de la policía asesinados por el terrorismo. Estos muchachos fueron víctimas inocentes y su muerte nos produjo dolor de patria. Héroes son hoy desde los médicos y enfermeros hasta las aseadoras de los hospitales. Les debemos eterna gratitud.



Andrés Hurtado García