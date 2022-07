Hablaré de los noticieros de televisión que veo a las 7 de la noche: Caracol, RCN y Red+Noticias. Los tres tienen excelentes directores: Juan Roberto Vargas, Giovanni Celis y José Manuel Acevedo. Los presentadores de Caracol son excelentes y admirables profesionales: María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. También son excelentes los de Red+Noticias y RCN. Juan David Laverde presenta muy buenos informes, y Juan Roberto Vargas, excelentes entrevistas. Mauricio Reina, de Red+Noticias, es un comentarista fuera de serie.



Dicho esto, quiero hablar de asuntos gramaticales. En este terreno nuestros presentadores, periodistas y corresponsales de noticieros deben hacer un esfuerzo para no maltratar el idioma. Llevo varios años anotando errores y horrores, y la lista es larga. Cada error tiene los datos del noticiero, de la fecha, de la hora y de la persona, pero mi idea no es señalar los nombres de los noticieros ni descalificarlos.

Errores de simple lectura, de comprensión de los textos, de uso inadecuado de preposiciones, de incorrecta puntuación, de locuciones incorrectas, de mal uso de vocablos, de falta de concordancia, etc.



Comencemos con “esperar por”, que prácticamente todos emplean. Lo copian del inglés: “wait for”. Se debe decir “esperar a”. Cuando decimos “esperar por Carlos” realmente no estamos diciendo que esperamos a Carlos, sino que estamos reemplazando a Carlos en la espera. Muchos periodistas deportivos hablan muy mal. “Los hinchas esperan por una final”, dijo uno. Lo correcto es: “Esperan una final”. Y meten goles “a través” de los futbolistas, o sea que los perforan, y no reciben el balón, sino que “lo recepcionan”. Qué pasaría si un extranjero que viene a cubrir una noticia en Colombia dijera en su país que en la ciudad de Berranquella hubo tremendo incendio. Nos fastidiaríamos. ¿No fue capaz de aprender la palabra Barranquilla? ¡Cómo pronuncian de mal nuestros periodistas los nombres de ciudades europeas cuando van a cubrir un evento deportivo! ¡Francamente da risa y lástima!



Otro error muy común ocurre con el verbo ‘tratar’. Dicen: “De eso se trata la vida” y “De eso se trata el fallo” Lo correcto es: “De eso trata la vida”, “De eso trata el fallo”. Pero cuando no hay complemento, sí se dice: “De eso se trata”.



Error muy común: “La alcaldesa le pide a los candidatos”. Es plural, señores: “La alcaldesa les pide a los candidatos”. “También le habló a los militares”. Lo correcto es: “También les habló a los militares”.



Y no hablemos del famoso que galicado que cometen los periodistas y todo mundo. Su uso es generalizado. La Academia de la Lengua parece ya soportarlo. “Es por eso que en este momento”. Lo correcto: “Por eso en este momento”. “Es por eso que algunas empresas en el país”. Lo correcto es: “Por eso algunas empresas”. Es tan común que García Márquez y Gustavo Álvarez Gardeazábal lo usan. Y si alguno quisiera reprocharle a nuestro nobel, este podría con autoridad contestarle: “El sol también tiene manchas, pero no dan sombra”.



Es muy común que en televisión se lean mal los nombres de pueblos lejanos, y lo digo yo que conozco todo el país a pie. Un periodista dijo, por ejemplo: “Toríbio”, con tilde en la primera i. Lo correcto es Toribío, con tilde en la segunda. Recorriendo el país me dicen en los pueblos: nunca hablan de nosotros, y cuando lo hacen es para dar una mala noticia y para pronunciar mal el nombre del municipio. El departamento del Chocó con sus nombres sonoros es el más aporreado por los periodistas. A Unguía, Opogodó, Lloró y Bagadó les han cambiado la acentuación varias veces. Querida periodista, no es río Guaitiquía sino Guatiquía. (Este tema deberá continuar.)

ANDRÉS HURTADO GARCÍA

