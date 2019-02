Los guardianes de la riqueza de Colombia

El tesoro más preciado que tenemos en Colombia son nuestros parques nacionales naturales; estos concentran gran parte de la biodiversidad del país. Sabemos que, a pesar de la tala inmisericorde de las selvas tropicales y de la destrucción de los páramos y bosques de cordillera, somos (¡todavía!) potencia mundial en agua. (Los ecologistas de salón lo llaman “recurso hídrico”; mi mamá me enseñó que eso se llama simple y bellamente agua).

Sabemos que cuando el agua escasee más en el planeta, podremos venderla a precio de oro, o sea, a precio de agua, con tal de que en ese momento tengamos agua para nosotros y para vender, y para ello necesitamos que el Gobierno y todos los colombianos entendamos, de una vez por todas, que es condición de vida o muerte que cuidemos los recursos naturales a como dé lugar; que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas no digan que no tienen gasolina para emprender acciones definitivas contra los asesinos de los bosques y las selvas, mientras sí tienen toda la gasolina y medios y armas y voluntad para emprender la lucha contra la guerrilla. Sí, hay que doblegar a la guerrilla asesina, pero también a los asesinos de nuestro futuro, que reside en los bosques, las selvas tropicales y los páramos.



En este momento, ¿quiénes son los guardianes del agua, de los bosques, de los páramos, de las selvas, de la fauna, de la flora, de la riqueza natural? Los guardaparques de los parques nacionales. Y los están matando. Hemos protestado masivamente por los asesinatos de los líderes comunales, que desgraciadamente siguen cayendo asesinados y cuyo número es ya vergüenza nacional y mundial. Asesinatos que nos duelen tanto más cuanto que se trata de personas humildes, queridas, trabajadoras, valientes y fundamentales en el entramado de las comunidades. Pero duele saber que el asesinato de los guardaparques no recibe la misma masiva atención de la sociedad; duele más porque el agua que llega a nuestros hogares viene casi toda de los parques nacionales.



No es la primera vez que escribo que ellos son los funcionarios del Estado que más admiro, conozco y aprecio; se pasan largas temporadas lejos de su hogar, de sus esposas, hijos o novias, viviendo en selvas y páramos sin las comodidades de las que gozamos los que vivimos en las ciudades. Me consta que trabajan con amor y empeño... y por esos lados, tratándose de un instituto del Estado, nunca se ha oído de corrupción. (¡Que ya es mucho cuento!).



Por simple y elemental lógica, Parques Nacionales debería tener uno de los presupuestos más altos del Estado colombiano. Varios institutos de menor importancia gozan de mejores presupuestos. Este 29 de enero se celebraron ‘velatones’ en siete ciudades del país para honrar a los guardaparques asesinados.



Encabeza la dolorosa lista el parque Tayrona-Sierra Nevada con seis funcionarios asesinados, entre ellos Martha Lucía Hernández, acribillada en su casa, y Wilton Orrego, asesinado hace pocos días; y le sigue el parque Katíos, que es patrimonio de la humanidad, con tres funcionarios sacrificados. En el parque Tuparro fue asesinado a flechazos por indígenas venezolanos Teófilo Villamizar. Yo estaba por esos días en Tuparro. Fue un crimen horrible como todos, y muy doloroso por las circunstancias. El país debe querer y proteger a sus guardaparques.



* * * *



Con motivo de cumplirse los 40 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y Marruecos, invito a la proyección de fotos de este espectacular país, el viernes 22 de febrero en el Colegio Champagnat a las 7 de la noche.