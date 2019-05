Los animales y los honorables

¿Qué pintan los tigres, los osos, los murciélagos, otros animales y las plantas en el mundo? Esta es mi tercera y última entrega sobre la importancia de vida y muerte para el hombre de los animales y las plantas en el planeta. Se están acabando las abejas, entre otras causas por el uso de los agroquímicos.

Si se acaban, sencillamente nos quedaríamos sin alimentos porque, sobre todo ellas, y también los murciélagos, las aves y las mariposas, hacen la fecundación de las plantas. Nos tocaría entonces hacer la fecundación a mano, como hacen los acuciosos japoneses: tomar el polen y llevarlo a cada flor. ¿Podríamos hacerlo?



Los murciélagos y las aves devoran millones de insectos que pueden ser plagas agrícolas. Las aves, además, sirven de alimento a muchas especies mayores y son dispersoras de semillas. ¿Y los caimanes y cocodrilos? Son beneficiosos para la salud de los ríos. Estos grandes lagartos, en sus desplazamientos por el fondo de los ríos, empujan los sedimentos y los troncos y facilitan, así, el flujo normal de la corriente.



¿Y los osos de anteojos? Dispersan semillas y polinizan plantas. Al trepar por los árboles y desgajarlos logran que la luz llegue al sotobosque y crezcan plántulas que no pueden medrar en la penumbra; en otras palabras, contribuyen a la regeneración de los bosques. Su presencia indica que un ecosistema está en buen estado.



¿Y los jaguares y pumas? Regulan la población de herbívoros y favorecen, por lo mismo, la estabilidad de la selva. Su condición de carnívoros estrictos los convierte en estructuradores de las comunidades de animales. Son dispersores indirectos de semillas en rangos especiales muy amplios, ya que comen consumidores de semillas que no tienen la misma movilidad.



Y llegamos a las plantas. Los árboles son el elemento más importante en la lucha contra el calentamiento global, y por ello la insistencia urgente en la conservación de los bosques y las selvas tropicales. Los árboles dan morada a las aves, sombra al ganado y alimento a muchas especies, pero sobre todo purifican el aire al retener y utilizar el carbono del anhídrido carbónico y devolver al aire el oxígeno. Es tan vital este proceso purificador realizado por las plantas que se ha llegado a decir poéticamente que “maltratar una hoja es hacer llorar una estrella”. Es en las hojas de las plantas donde se logra el milagro químico de la retención del carbono que la planta utilizará en sus procesos y la liberación del oxígeno. Los científicos serios dicen que entramos ya a la sexta extinción masiva de especies sobre la Tierra. ¿Haremos algo o nos contentaremos con presenciar la hecatombe?



* * * *



No resisto la tentación de reproducir el mensaje que muchos hemos recibido. “El idioma español tiene cerca de 300.000 palabras. En el libro Don Quijote, Cervantes usó 22.939 palabras diferentes. En una conversación entre dos profesionales pensionados se usan más de 3.200 palabras. Una canción de reguetón tiene, en promedio, 30 palabras. La mayoría de los jóvenes de la actual generación se comunican con 300 palabras (de estas, 78 son groserías) y con 37 emoticones. Ahora, ya se pueden imaginar el nivel de comprensión de lectura y pensamiento crítico que poseen. ¡Feliz Día del Idioma!”.



* * * *



Si tenemos que arar con los bueyes que tenemos, ¡vaya bueyes! Mientras que en las dos sedes de los honorables tenemos algunos sujetos poco recomendables y que para desgracia son los encargados de elaborar las leyes, a un hombre pulcro, honesto, integérrimo lo privan de seguir siendo lo que es, honorable: Antanas Mockus. ¡Pobre Colombia!