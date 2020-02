Los 180 millones (I)

Hace unos días el presidente Duque anunció que durante su mandato se plantarán 180 millones de árboles para mitigar los efectos de la emergencia climática. El ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, dijo que ya se han plantado 24 millones. Estos anuncios generan gran expectativa debido a la necesidad de revertir el deterioro de los ecosistemas, pero también causan preocupación y escepticismo por la forma como iniciativas gubernamentales similares se han desarrollado históricamente.

En primer lugar, el éxito de los planes se ha evaluado con base en el número de árboles plantados y el número de hectáreas cubiertas por estas plantaciones. Esta concepción es insuficiente, dado que no da cuenta del impacto ecológico y social de la intervención en el mediano y el largo plazo. Una hectárea plantada no es igual a una hectárea restaurada, aunque las dos cosas se hayan confundido en los reportes gubernamentales a lo largo de décadas.



La noticia de la siembra nos alegró, y con razón, a todos los colombianos, pero... ya en varias ocasiones en esta columna he expresado la idea, que no es solamente mía, sino que la comparten los científicos, los ecólogos, los biólogos y los ambientalistas, de que lo prioritario, lo urgente, lo fundamental no es tanto sembrar árboles, sino conservar los que tenemos; en otras palabras y mejor expresado, por encima de todo salvar las selvas tropicales y los bosques de cordillera. Obviamente da más pantalla que un funcionario se haga la foto sembrando un arbolito que salvar “unas cosas” (los bosques y selvas) que están muy lejos y fuera del alcance visual de los colombianos. En otras palabras, si se trata de escoger entre las dos cosas, el país debe enfocarse a salvar primero los bosques y selvas. Ahora bien, si esto se logra, no está por demás sembrar árboles. Pero, insisto ahondando en la idea, prácticamente de nada sirve sembrar árboles si se acaban las selvas y los bosques. El asunto de la siembra debe ser tan seriamente llevado a cabo que para escribir este artículo y el que escribiré dentro de 15 días, pedí ayuda a Juan Garibelo, reconocida autoridad en el tema, biólogo y Ph. D. en Ecología de la Restauración del Erie (Ecosystem Restoration and Intervention Ecology Research Group), graduado en la Universidad de Australia Occidental.



Para que el actual gobierno reporte sobre el verdadero éxito de su plan de restauración con base en reforestación, debe apoyarse en actores académicos que diseñen e implementen programas de monitoreo que, como ya dijimos, evalúen el impacto socio-ecológico de las intervenciones. Esto no es solamente establecer cuántos árboles plantados se murieron, sino que también es averiguar si la zona intervenida mejoró en el suministro de servicios ambientales y si esto incidió en el modo de vida de los beneficiarios de dichos servicios. El diseño e implementación de programas de monitoreo y evaluación son esenciales, pero también es muy costoso; entonces surge la pregunta: ¿el Ministerio de Hacienda, vía Ministerio de Ambiente y las CAR, ya hizo los correspondientes aportes para que los institutos gubernamentales que estudian la biodiversidad puedan liderar esta tarea? Los recortes presupuestales de los últimos 4 o 5 años al medio ambiente no alientan una respuesta optimista a esta pregunta. Ojalá el actual gobierno revierta esta tendencia para que sepamos si la iniciativa de los 180 millones de árboles funcionó.



Felicitaciones a la CAR Cundinamarca por su esmero en la defensa de las áreas protegidas y por el derribo de construcciones ilegales.



Andrés Hurtado García