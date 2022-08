Lo siento, presidente

Un presidente más, el que se va, y con él también se esfumaron selvas, se secaron ríos y se maltrataron páramos. Obviamente, entre tanto desastre hubo aspectos positivos que un amigo, experto ambiental, se encarga de recordarme. El primero: se incrementó la ambición de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Segundo, se incrementó la ambición sobre el porcentaje de áreas protegidas acogiendo la meta global del 30 % del planeta bajo conservación. Tercero: se lleva a cabo la siembra de 180 millones de árboles, promesa que hizo el presidente Duque en el Foro Económico Mundial de 2020. Ya van 141 millones sembrados, para fines de agosto serán 150 y para el fin del año, los 180. Cuarto: también se avanzó en el incremento de fuentes nuevas de energías diferentes al carbón y los fósiles.



Pero... a pesar de estos interesantes logros, los aspectos negativos fueron muchos y sobre todo de UCI, de cuidados intensivos. Cuando el paciente ya no oxigena es internado y entubado para que sus pulmones funcionen. Esto está ocurriendo con nuestras selvas. Entre tantos problemas que se agudizaron en el gobierno Duque y que, para ser justos, hay que reconocer que vienen desde gobiernos anteriores, quiero destacar tres: deforestación, minería bestial y explotación maderera.



Duque ha conquistado fama mundial en escenarios internacionales hablando de la selva amazónica. ¿La verdad? Día a día, minuto a minuto, segundo a segundo nuestra Amazonia se destruye “irremediablemente”. Como el enfermo de covid, la selva ya no oxigena, porque la que sobrevive no alcanza y otra gran parte se destruye. Se necesita mano dura, sin compasión, contra los grandes deforestadores y contra la ganadería extensiva.



El gobierno saliente presentó como gran logro la ley que castiga con 15 años de cárcel a los deforestadores. Pírrica ley. Deberían ser 30 ó 40. Hasta ahora no ha sido arrestado ningún gran deforestador y la ley ha cargado contra campesinos que no tienen mayor culpa. El gobierno muestra como gran logro que se han reducido en un pequeño porcentaje las hectáreas de cultivos ilícitos. ¡Vaya logro!

Dan ganas de llorar cuando se ven los destrozos que la minería ilegal y los mineros artesanales hacen a las cuencas hidrográficas. Aquello parecen campos de batalla bombardeados. Así se ven en el Chocó y en la Amazonia. El daño es doble: la destrucción de la selva y el envenenamiento de los ríos con mercurio y con metales pesados.



El noticiero de Caracol TV y Los Informantes nos mostraron lo que yo vengo viendo desde hace muchos años en el Chocó: kilómetros y kilómetros de troncos que se trasladan por los ríos a los aserraderos. ¿Tan ciego fue el gobierno que no los vio? Confieso que lloro mirando el macabro espectáculo.



Algún día hablaré de la siembra de 180 millones de árboles. Obviamente es mejor sembrar que no hacer nada. Pero… ecólogos ilustrados y yo hemos dicho que sería más beneficioso para el medio ambiente impedir que se talen los árboles. Obviamente sembrar da dividendos publicitarios y atrae a periodistas sobre todo cuando grandes personajes son los sembradores, mientras que talar árboles en lugares lejanos no invita a la publicidad.



Habría otros aspectos ambientales por tratar del gobierno que terminó pero digamos que la historia recordará que destituyó a la excelente directora de Parques Nacionales y lo hizo ante la protesta nacional y mundial por tratarse, además, de la Vicepresidenta Mundial de las Áreas Protegidas.



Nada que ver. ¿Qué le ocurre a un fulano de la calle si en un aeropuerto le descubren llevando 68.000 dólares? ¿Podemos esperar la anhelada renovación en la política con el nuevo presidente del Senado?

ANDRÉS HURTADO GARCÍA

