Las dos madres

Hace poco fue el Día del Agua. Así como el Día de la Madre debería ser todos los días, el del agua debería serlo igualmente. Ambas son madres y generadoras de vida, una de los seres humanos y la otra, de la naturaleza. En la lista de países que poseen las mayores reservas de agua en el mundo Colombia figura en un honrosísimo sexto lugar. Estos son los diez primeros: Brasil, Rusia, Canadá, Estados Unidos, China, COLOMBIA, la Unión Europea, Indonesia, India y Congo. Como es lógico, los países más extensos del mundo poseen la mayor cantidad de agua. Sin embargo, los 4 últimos países de la lista nos sobrepasan en superficie y la Unión Europa casi nos cuadruplica.



Sigamos llenándonos de orgullo con nuestra cacareada riqueza en agua. Poseemos ya declarados 13 territorios Ramsar, que son humedales protegidos por su diversidad biológica, ya que son entornos muy productivos en el mundo y refugio de especies de flora y fauna.



Una convención mundial es la encargada de declararlos. Estos son: laguna de la Cocha, lagunas de Chingaza, lagos de Tarapoto, ciénaga de Ayapel, río Bita, estrella fluvial del Inírida, delta del Río Baudó, complejo de humedales de la laguna del Otún, laguna de Sonso, ciénaga de Zapatosa, humedales urbanos de Bogotá y Ciénaga Grande de Santa Marta. Últimamente se ha añadido otro y es la ampliación de la laguna del Otún. Sabemos que además de los trece, con los años tendremos más declaratorias.

Lejos de esta increíble y elogiosa lista, la realidad que vivimos en Colombia es muy otra. Un repaso del ‘expediente agua’ en nuestro país no nos deja bien parados.



La primera realidad que constatamos es que los ríos, especialmente los que cruzan nuestras ciudades, son los receptáculos de toda clase de basuras e inmundicias. Entre nosotros, los ríos no son para quererlos sino para convertirlos en cloacas, y la segunda realidad es que hay municipios que sufren constantes carencias de agua por mala planeación y por descarada corrupción de sus administraciones municipales.



Y la lista de nuestras acuatristezas (palabra que me invento yo) es larga. Los ríos de la selva amazónica están todos contaminados por mercurio debido a los mineros del oro.

Las fotos aéreas del Chocó y del bajo Magdalena muestran territorios que parecen abandonados y escabrosos campos de batalla; son los estragos de las compañías mineras en las cuencas de los ríos. Sí, el Gobierno manda a veces bombardear esos campamentos mineros. Pero es tal el dinero que manejan las empresas mineras que al día siguiente ya están de nuevo las dragas removiendo los ríos. Tal ocurre con el Inírida, que yo considero el río más completo y bello de Colombia, como río grande. No hablo de caños, que sería Caño Cristales. Decenas de dragas se alinean en el curso medio del Inírida, removiendo el fondo del río, de tal manera que le cambiaron el color; era un típico río de aguas negras y bellas y ahora sus aguas son rucias y sucias. Y no solo el color, lo llenaron de mercurio. Al río Inírida lo están matando los buscadores de oro y de coltán. Seguiremos hablando del agua, a la que algunos llaman pomposamente “recurso hídrico”. Mi madre, que era sabia, decía: agua, mijito.



ANDRÉS HUTADO GARCÍA

