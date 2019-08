La ben(mal)dición del turismo

Estamos felices por el aumento del turismo en Colombia. Otros países, los grandes del turismo, no lo están tanto, incluso se están hastiando de él y no ven la forma de controlarlo y disminuirlo, España e Italia entre ellos. La playa española más buscada por los extranjeros es la de Benidorm, en el Mediterráneo, que se ha convertido en destino preferido de los jubilados ingleses que se entregan descaradamente en ella al alcohol, la droga y el sexo. El espectáculo que dan a propios y extraños es deprimente, escandaloso, asqueroso.

España está aterrada y no sabe qué hacer ni cómo hacer. Y, sin salirnos de España, Barcelona, la ciudad más visitada por los extranjeros en la Península, lleva ya varios años hastiada. En los alrededores de la iglesia de la Sagrada Familia, el ayuntamiento reparte a los extranjeros un papel que dice: ‘No cuentes a nadie que has estado de vacaciones en Barcelona’. Estas son dos medidas desesperadas que se están tomando: reducir el número de cruceros y abandonar la ampliación que se pensaba hacer del aeropuerto de la ciudad. Los habitantes del Barrio Gótico odian a los turistas.



Venecia tiene 260.000 habitantes y recibe 30 millones de turistas al año. Los nativos y las autoridades están cansados de la bulla, de la basura, de los excesos. En Roma, en la época de verano, los turistas se descalzan, casi se desnudan, algunos literalmente se desnudan y se lanzan borrachos a las fuentes para refrescarse. Los escándalos de droga y alcohol pululan.



En Ámsterdam han prohibido las despedidas de solteros y las visitas guiadas al Barrio Rojo. El Taj Mahal y la Gran Muralla China han restringido la entrada de turistas. En Machu Picchu solo se puede permanecer 4 horas. Dubrovnik, preciosa ciudad amurallada, recibe 1,27 millones de turistas al año y no sabe cómo limitarlos. Una muralla da la vuelta completa a la ciudad, y por un sendero de un metro de anchura habilitado en ella, los visitantes circulan haciendo el recorrido total. Ya no caben los visitantes.



Dubrovnik, además de su condición de ser la ciudad más pequeña amurallada en el mundo, añade a su palmarés la atracción de haber sido escenario de Juego de tronos.



Brujas, la hermosísima ciudad gótica, orgullo de Bélgica, e Islandia, país de volcanes, lagos, glaciares y cascadas, están limitando la entrada de turistas.



Ayer’s Rock, llamada propiamente Uluru, en Australia, prohibió tajantemente subir a la gigantesca roca.



Indonesia acaba de cerrar a los turistas la isla de Komodo. El cañón del Colorado, cuya declaratoria como parque nacional natural cumple este año el primer centenario, también está considerando la limitación del número de visitantes. Estos son algunos ejemplos de lo que está ocurriendo con el turismo masivo en el mundo.



Nosotros en buena hora nos estamos abriendo al turismo. Se habla ya de 4 millones al año. Ojalá sea cierto porque hace unos años, en un foro en el que yo participé y dije unas cuantas verdades que no fueron del agrado de entidades del turismo, se habló de ese número, y descaradamente se estaba mintiendo. Ahora, parece que sí hemos llegado a los 4 millones. Esto nos alegra, pero el ministerio debe estar atento porque ya se están presentando abusos, especialmente en el ecoturismo.



