Hablemos bien el castellano, ¿okey?

Los periodistas somos faros visibles para la sociedad, así que si maltratamos el idioma, somos responsables en buena parte de su deterioro entre los colombianos. Un amigo mío, Óscar Papalini, dice que no hay derecho para que luego de estudiar cuatro o cinco años en la universidad los periodistas estropeemos el bello idioma de Cervantes.

En otra ocasión hice también algunas correcciones (y lo seguiré haciendo) a unos colegas, y uno de ellos me escribió ofendido, me insultó y me preguntó con qué autoridad lo hacía. Me vi obligado a contestarle simplemente que mi doctorado en la Universidad Complutense de Madrid es en Filología Hispánica. Me refiero a periodistas de radio y televisión. Y no es que los de prensa tengan tiempo para corregir sus errores, no. He visto que los de radio y televisión repiten los mismos errores y horrores, o sea que hay ignorancia al respecto.



Comencemos por los verbos iniciar versus comenzar, poner versus colocar, recepcionar versus recibir. Si no hay sujeto se dice: se inician los festejos. Si hay sujeto se dice: el alcalde inicia o comienza los festejos. Qué horror oír a un comunicador: el atardecer se colocó rojo. Un amigo decía que su hermano se colocó rojo de la ira. En ambos casos se dice: se puso.



Y los locutores deportivos, que a veces hablan tan mal, creerán que es muy chic decir que el jugador recepcionó el balón, en vez del humilde y castizo recibió. Los mismos periodistas dicen: Millonarios metió un gol a través de tal jugador. Pobre muchacho, lo perforaron y en la cancha quedó el reguero de sangre, pues el balón pasó a través de él, posiblemente de su estómago. Creo que fue Turbay Ayala el que prohibió los extranjerismos en los medios y en la publicidad. Una ley más para burlarse de ella.



El presentador de un anterior musical de Caracol y otro de RCN mandaban a los cantantes al basckstage. ¿Era para ellos un trabalenguas decir camerino? Y ahora en el Desafío se lee The box. ¡Qué tan elegantes! ¿No sabrán la traducción? ¡Seguramente en inglés suena más wonderful que en castellano que es un idioma feo!



Y, a propósito, por qué dijo la bella Andrea Serna que la competición se desarrollaba en la selva, si sabemos que fue “aquí abajito no más” en Tabio y que se ve una carretera al lado de las instalaciones. Yo que conozco bastante la selva amazónica me preparaba para adivinar a qué rincón se fueron a montar los escenarios.



Los colombianos que seguimos a James Rodríguez nos tendríamos que resignar a verlo jugar solo en marzo porque el periódico deportivo AS Colombia tituló tan campante: ‘James juega hasta abril’. Es un error muy común en el altiplano cundiboyacense y también entre los periodistas el uso incorrecto de la preposición hasta. Lo correcto que debió escribir es: ‘James no juega hasta abril’.



Seguiré en otra ocasión con los frecuentes errores de los periodistas de un noticiero de televisión del mediodía y de la tarde noche. Errores en lectura, locuciones, concordancia, mal uso de preposiciones, etc.



* * * *



Con algunos amigos, para qué enemigos. Las poquísimas ganas que tenía de votar por Petro se me desvanecieron aunque lanza algunas propuestas interesantes, pero se ha mostrado incendiario, populista y resentido, y eso niega de plano las capacidades honestas para ser gobernante. Y para rematar, leímos en alguna revista que la niña Mencha, su ferviente propagandista, dijo que la bandera de Colombia sirve de papel higiénico. ¡Qué vergüenza! Deberías cambiar de nacionalidad.



Andrés Hurtado García