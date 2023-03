Guardianes de un paraíso

Hablemos del turismo. La importante revista Forbes escogió a los 20 países más bellos del mundo, y Colombia ocupa el tercer lugar, luego de Nueva Zelanda e Indonesia.



Somos campeones en biodiversidad. Primeros en las joyas de la naturaleza: aves, orquídeas y mariposas, y la lista de puestos de honor en fauna y flora es larga. Debo decir, inmodestia aparte, que mis cuatro libros editados por Villegas Editores y con los que he ganado en Estados Unidos el premio The Best Travel Book, han dado a conocer a los colombianos muchos lugares hermosos desconocidos para el gran público y han servido a empresas de turismo para ofrecer paquetes para visitarlos.

Aquí mismo, en Viajar, de EL TIEMPO, he publicado bellísimos lugares de nuestro país, desconocidos para el grueso de la población, lugares en la selva, en los Llanos y en las montañas. Tengo, por eso, alguna autoridad para hablar sobre el turismo de naturaleza.

Necesitamos dar seguridad (nuestro talón de Aquiles), tener buenas instalaciones, regulación del Estado, dotar a los parques nacionales naturales de magníficas instalaciones.

De todos modos, no voy a decir realmente nada nuevo, pero sí a enfatizar en los problemas, para que nuestro país sea meca del turismo mundial, un “país de vida”, como quiere el presidente Petro. Su idea de que vengan 14 millones de turistas y que nos convirtamos en meca del turismo mundial es formidable, y es responsabilidad de todos nosotros que se haga realidad.

La inseguridad y los abusos son nuestros grandes problemas. ¿Cómo visitar un país del cual se han reseñado a nivel mundial seis ciudades en la lista de los lugares más peligrosos? No podemos negar la terrible inseguridad de Bogotá: atracos, fleteos, asesinatos, robos, abusos. Casos surgen todos los días: un taxista cobró 200 dólares por una carrera del aeropuerto; otro cobró 2 millones de pesos por devolver un celular olvidado de un pasajero; otro drogó a un pasajero para robarle. Pero no todos los taxistas son así, la mayoría son magníficas personas.

En Barú cobraron 2 millones a un extranjero por un plato de mojarra. En Monserrate, 140.000 por una bandeja paisa. El más reciente abuso ocurrió en Playa Blanca, a un extranjero le cobraron casi 5 millones por un almuerzo. En un conocido hotel boutique de Cartagena, a dos turistas extranjeros les robaron de la caja de seguridad joyas y dinero, hace unos meses, y el hotel no responde. En El Dorado abusan de los precios. Comer en un avión de Avianca es prohibitivo por los precios exagerados.

En alguna carretera nacional de Cundinamarca, un alcalde pretendía cobrar el paso de senderistas. Me detuve para tomar una fotografía a un río en una carretera del Huila y salió una persona que me cobraba 25.000 pesos. El Gobierno debe controlar los precios, porque en ciertos lugares emblemáticos de Colombia son exagerados. A muchas personas se les abrieron las agallas y cobran hasta por mirar un potrero.

Sí, son unos ejemplos, entre los muchos que surgen con frecuencia. Todos los años, desde 1977, voy a Europa y dicto conferencias mostrando las bellezas y las riquezas de Colombia y siempre surge en el auditorio la comparación con Costa Rica. Debo explicar que se trata de un país modelo, pero que no tiene de lejos las riquezas ni las bellezas de Colombia, pero está muy bien organizado.

Resumiendo, necesitamos dar seguridad (nuestro talón de Aquiles), tener buenas instalaciones, regulación del Estado, dotar a los parques nacionales naturales de magníficas instalaciones y colaborar con los hatos llaneros de Casanare que ofrecen espectaculares planes que atraen al año a centenares de turistas extranjeros y a observadores de aves. Colombia, digo yo que la he caminado en su totalidad, es un paraíso. Somos responsables ante el mundo de este tesoro.

ANDRÉS HURTADO GARCÍA

