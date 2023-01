Feliz año y felices lecturas

Feliz año a todos mis lectores. Comienzo el año hablando de libros y de autores interesantes. Difícil, por no decir imposible, encontrar en la literatura colombiana otro grupo de escritores unidos por unos ideales comunes, una concepción del arte, de la política, de la religión, del mundo y de la sociedad propios, con arraigo terrígeno y con centro geográfico en una región del país que no sean los grecoquimbayas o grecolatinos, con centro en el Gran Caldas y en Manizales. Poetas, novelistas, historiadores, artistas, políticos, ensayistas, humoristas... El periódico La Patria fue su palestra.



(También le puede interesar: El tesoro quimbaya (II))

Siempre he pensado que Manizales fue a Colombia lo que Salamanca a España, un faro de intelectualidad y de cultura.

La lista de los grecolatinos es larga. Citaré solo algunos nombres: Gilberto Alzate Avendaño, Silvio Villegas, Fernando Londoño, Bernardo Arias Trujillo, Aquilino Villegas, Luis Vidales, Otto Morales Benítez, Danilo Cruz Vélez, José Vélez Sáenz, Victoriano Vélez, Rafael Arango Villegas, Luis Donoso, Roberto Londoño, Arturo Arango, Francisco Marulanda, Emilio Robledo, César Montoya Ocampo y un largo etcétera. La tradición de escritores de Caldas y la región continúa viva y pujante.

Quiero hablar de un par de escritores, matrimonio en la vida real, cuentista y abogado él y poeta ella. Omar Morales Benítez, excelso cuentista. Uno de sus temas preferidos es el mundo de la arriería. Así ha escrito: Por los caminos de Caldas y La gesta de la arriería.

La lectura del libro, como todo lo referente al mundo de la arriería, es apasionante. Y no solo para los que tenemos la fortuna de ser hijos de arrieros antioqueños. FACEBOOK

TWITTER

Acaba de publicar un libro precioso de cuentos titulado: Venga le cuento, que arranca con un relato titulado: La imposible muerte de Gabo”.

Su esposa, Beatriz Zuluaga, es una poeta de una fina y emocionante sensibilidad. Ha publicado varios libros y ganado muchos concursos. Su último libro de poemas lleva el título del primer poema: Si preguntan por mí. Lamento no poder trascribirlo aquí en su totalidad, por falta de espacio.

He aquí una estrofa: “Si preguntan por mí... Diles que salí a cobrar la deuda / que tenían conmigo el amor, / el fuego, el pan, la sábana y el vino, / que eché llave a la puerta y no regreso. / Definitivamente diles / que me mudé de casa”.

Félix Henao Toro, fue uno de los médicos más importantes que tuvieron Caldas y Colombia. Fundador de facultades de medicina, descubridor de enfermedades tropicales, devoto ecologista, escritor, autor de la premiada novela Eugeni la Pelotari. La Editorial Hoyos Editores, de su hijo Ramiro, publicó hace poco La arriería en la colonización antioqueña, cuyos autores son Félix Henao Toro, Pedro Felipe Hoyos Körbel y Fernando Macías Vásquez.

La lectura del libro, como todo lo referente al mundo de la arriería, es apasionante. Y no solo para los que tenemos la fortuna de ser hijos de arrieros antioqueños, sino para todos los amantes de la buena lectura. Costumbrismo, picaresca, amoríos, relatos de caminos y de fondas, de veladas con aguardiente, de muchachas bonitas, de noches estrelladas, de tempestades, de ríos desbocados, de tigres en los caminos, de competencias de coplas, de culebreros, de oraciones a los santos...

Un mundo elemental cuyos protagonistas arriando mulas fundaron pueblos y llevaron el progreso.

Saliéndonos del mundo paisa, quiero destacar la obra del cuentista y poeta Miguel Serrano López. Miguel maneja una exquisita sensibilidad para el mundo de la naturaleza y de los animales. En su obra Historias naturales los relatos sobre los insectos y otros pequeños animales son verdaderos poemas en prosa. Y aunque el autor diga en el prólogo que son sobre todo relatos para niños de ciudad, ocurre como en El principito, de Saint-Exupéry, para niños y para el niño que los adultos llevamos dentro. Su libro de cuentos Maniobras de apareamiento merece una lenta y jugosa lectura.

ANDRÉS HURTADO GARCÍA

(Lea todas las columnas de Andrés Hurtado García en EL TIEMPO, aquí)