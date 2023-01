El tesoro quimbaya (II)

Los nuevos vientos que circulan por Europa empujados por los aniversarios de Tutankamón y de la Piedra de Roseta parecerían favorecer el sueño colombiano de recuperar nuestro tesoro quimbaya. Muchos han sido los intentos de colombianos, y en especial de los quindianos, por recuperar el tesoro que les pertenece. Jaime Lopera Gutiérrez, exgobernador del Quindío, ha sido un abanderado de la causa. Yo mismo he escrito artículos en EL TIEMPO y en La Patria de Manizales en este sentido, pero nos hemos chocado con la negativa de España a devolver el tesoro.



Pedro Sánchez, presidente de España, contestó que no lo devuelven porque es “un bien de interés cultural de España”. Argumento que nos parece insuficiente. Será interesante para ellos, pero definitivamente el tesoro es nuestro y no fue adquirido por ellos de forma consensuada, con papeles en regla, ante los estamentos administrativos pertinentes. No, fue un regalo que en mala hora un presidente de Colombia, Carlos Holguín Mallarino, hizo a la reina de España, María Cristina de Habsburgo-Lorena.

Las disposiciones de la Unesco al respecto de los tesoros expatriados favorecen a los dueños legítimos. Alemania ha devuelto los bronces que pertenecen a Benín y Nigeria. Bélgica reconoce hoy los horrores que cometió Leopoldo II en el Congo, y el Museo Africano de Bélgica ha devuelto 80.000 piezas al Congo.

Vargas Llosa ha publicado la novela El sueño del celta sobre Roger Casement, que denunció los horrores de los belgas en el Congo. Luego, Roger vino al Perú e hizo las mismas denuncias sobre los crímenes de la Casa Arana y José Eustasio Rivera lo incluyó en La vorágine.

Leopoldo II fue dueño absoluto del Congo, soberano, fundador y único propietario del Congo, donde en el histórico “genocidio del Congo” murieron asesinados 100.000 congoleses, crimen que a él se le atribuye. Sería interesante que España entrara en esta corriente restitutiva. Debería pensar que a ella le devolvieron el Guernica los Estados Unidos.

Por otro lado, la Corte Constitucional de Colombia mediante sentencia C-649 ordenó al Gobierno colombiano iniciar las gestiones ante España para lograr la restitución del tesoro. El Gobierno se ha hecho el sordo a esta orden tajante de la Corte.

No puede España esgrimir el doble argumento que utilizan algunos museos europeos para no devolver ciertos tesoros. Primero, que algunos países, como Afganistán, ricos en tesoros arqueológicos no tienen la infraestructura necesaria para preservar los tesoros. Además, en el caso de Afganistán la presencia de los talibanes, iconoclastas del arte, impide la devolución. No sea que los tesoros terminen como los Budas de Bamiyán, dinamitados. Y, segundo, que cuando los tesoros fueron adquiridos de manera legal y con todo el papeleo correspondiente, los dueños originales de los tesoros no tienen derecho a reclamar.

Tal es el caso del busto de Nefertiri que está en el Neues Museo de Berlín. Los dos argumentos nos favorecen. En el caso de España, la entrega de nuestro tesoro no quedó clara según la regla que esgrimen los museos europeos y somos un país organizado, tenemos el mejor, más rico, numeroso y bien guardado Museo del Oro del mundo, y con fama universal.

Esperamos, pues, que el presidente Petro, que busca contactos y aliados con muchos gobiernos y haciendo gala de su tantas veces proclamado amor por Colombia, obedezca a la Corte Constitucional y active las negociaciones para reclamar el tesoro.

Y con perdón de Bélgica, magnífico país, en otra ocasión contaré cómo otro rey, Leopoldo III, en fecha más reciente, años 50, vino por los tesoros de Santa María la Antigua del Darién, y lo más triste del caso es que fue recibido con todos los honores. ¿Qué se llevó?

ANDRÉS HURTADO GARCÍA

