El río y el ave fénix

Ciudad que se respete en el mundo tiene un río que le da vida. Así ocurre con Londres y el Támesis, París y el Sena, Roma y el Tíber, Viena y el Danubio –que baña a muchas ciudades europeas–, Praga y el Moldava, Budapest y de nuevo el Danubio, Berlín y el Spree, Lisboa y el Tajo, Madrid y el Manzanares, Moscú y el Volga, Bilbao y el Nervión... Bogotá no se podía quedar atrás.



Nace a 3.020 metros sobre el nivel del mar en el páramo de Guacheneque, en Villapinzón, y desemboca en Girardot a 280 metros, después de recorrer 375 kilómetros en el páramo y la sabana de Bogotá y de despeñarse por el salto de Tequendama buscando el río Magdalena. En su cuenca cruza 47 municipios que le depositan toda clase de desechos: humanos e industriales. Surte a 9 millones de habitantes, de los cuales 8 y medio pertenecen a la capital del país.



Recuerdo la épica labor llevada a cabo por los burgaleses y los vascos en España en la descontaminación del río Nervión, que en su parte baja al llegar al mar atraviesa la ciudad de Bilbao. Lo conocí en los años 70, cuando el río no se veía porque una capa blanca de varios metros de espesor lo ocultaba. El olor era fétido. Las fábricas lo habían reducido a ese estado. Se propusieron los españoles descontaminarlo, y hoy corre hermoso, lleva peces y lo he navegado varias veces en la ría de Bilbao.



Anhelo ancestral de los bogotanos es ver limpio y navegable su río, tarea que compete a la CAR Cundinamarca. El río, como el ave fénix, está comenzando a renacer de sus cenizas. A raíz de recientes noticias y de que un amigo mío, Mauricio Soler, ingeniero ambiental, cartógrafo y experto en drones, trabaja en la CAR me propuse averiguar los datos.

La administración anterior comenzó los trabajos, y la actual los continúa con éxito. Ya se construyó la Ptar (planta de tratamiento de aguas residuales) Salitre, cerca de la calle 80. Esta planta completará el 30 % de la recuperación del río y de sus malos olores. Cuando se termine la Ptar Canoas se finalizará la recuperación del río en la Sabana.



Los bogotanos pueden ahora navegar su río en un tramo de 100 kilómetros desde Cota (puente de Guadua) hasta antes del salto de Tequendama. Uno de los más grandes logros de este proyecto es que no se volvieron a presentar las catastróficas inundaciones del río en época de invierno, gracias a los jarillones que se han construido. Con la reforestación, que se ha llevado a cabo en las rondas del río y que las ha embellecido, se ha visto favorecida la fauna. Han vuelto los patos y en el río apareció el pez capitán, lo que es un indicativo muy positivo de la descontaminación de nuestro río tutelar.



A este trabajo de la CAR, los ciudadanos y las empresas deben colaborar con una dosis grande de cultura ciudadana. Desde los hogares, por ejemplo, no se deben arrojar papel higiénico ni aceites de cocina al río, y las fábricas deben hacer lo propio con sus desechos industriales. El río es de todos, y todos debemos contribuir a su descontaminación.

Nada que ver. La revista de la Fuerza Aérea celebra sus 75 años. Se inició en 1947 y llega el 5 de septiembre a su edición número 306. Con grandes plumas, con excelente diagramación, fotografía y papel, la revista destaca el trabajo de la Fuerza Aérea en asuntos de defensa, de tecnología y de colaboración con la población civil.

ANDRÉS HURTADO GARCÍA

