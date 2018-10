El piloto del avión

Más vale tarde que nunca. Después de los últimos acontecimientos relacionados con el cambio de gobierno, estuve fuera del país; quiero, no obstante, hacer unos comentarios al respecto.



He conquistado en España a un grupo de ciudadanos que cada año, con mis viajes, conversaciones y conferencias, se agranda cada vez más, y que quieren a Colombia y se preocupan por sus cosas. Fueron duramente críticos con el discurso del presidente del Senado en la posesión de Duque. Lo calificaron con todos los insultos posibles e impublicables.

En el grupo hay unos uribistas que también criticaron al presidente del Senado y se dolieron cuando vieron a sus colegas de Colombia festejar el discurso de marras. Todos, incluidos los uribistas, dijeron que lo que hicieron los miembros del Centro Democrático no es correcto, que pelaron el cobre, que debieron mostrar grandeza, que no probaron ser honesta oposición sino manejar inconfesables resentimientos.



Yo no voté por Iván Duque, lo hice y lo seguiré haciendo por Sergio Fajardo. No obstante, con pragmatismo, inteligencia y, sobre todo, obedeciendo a criterios patrióticos, apoyaré el gobierno de Duque porque yo quiero que a Colombia le vaya bien. ¿Quién no?



No estaré de acuerdo con Duque en muchas cosas, como no lo estuve en muchas con Santos, pero eso no quiere decir que yo quiera que fracase, como quisieron muchos con Santos.



Ojalá no tenga Duque ningún sirirí, como sí lo tuvo, y muchos, Santos, que al parecer lo que querían era que fracasara y por ahí mismo se hundiera el país. Recuerdo una conversación que tuve con Hernando Santos, quien fue director de este periódico. Escribió un editorial en el que apoyaba determinadas actuaciones de un presidente conservador, creo que Andrés Pastrana.



“¿Cómo es que usted, caracterizado liberal, apoya a un conservador?”, le pregunté. Y así me contestó: “¿Qué quiere, que se caiga el presidente y se hunda el país?”. Esta respuesta y la lección que me dio me parecieron de profundo sentido común y gran patriotismo.



Lo mismo voy a hacer con Iván Duque yo, que no lo voté y no pertenezco al Centro Democrático. ¿Quién no quiere que al piloto del avión en que viaja le vaya bien?



Cuando hago comentarios de carácter político recibo mensajes de personas que dicen que no sé escribir y no tengo idea de política, que me dedique mejor a defender matas y animales. Sabemos que los intolerantes, de los que Colombia está llena, no saben escuchar una crítica decentemente presentada y acuden inmediatamente a insultar y descalificar.



Y cuando ataco lo que todos los colombianos repudiamos, las detestables mañas de ciertos políticos, los insultos que recibo son de grueso calibre. Contesto diciendo que, en efecto, no entiendo de política, que de lo que entiendo es de decencia, honestidad y coherencia. Y, en coherencia con lo que estoy expresando, espero que la oposición que se haga a Duque sea, por el bien del país, oposición decente y no odios y resentimientos, como lo hicieron algunos con el presidente anterior.



* * * *



Y, cambiando de tema, acaba de aparecer un libro impresionante por el paginaje y el valiosísimo contenido. Se titula Viejos, añosos y añejos dichos y refranes del castellano. Es una obra monumental en todos los sentidos. Su autor, Efraím (así con eme) Osorio López hace semanalmente sesudas correcciones idiomáticas en La Patria de Manizales. El libro contiene, debida y deliciosamente explicados, 5.330 refranes y dichos del castellano. Obra vital para todos los cultores del buen hablar y escribir.



ANDRÉS HURTADO GARCÍA