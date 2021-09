Durmiendo con el enemigo

Aterrados y decepcionados nos encontramos los colombianos ante la errática e incomprensible administración de justicia que ejercen algunos jueces en Colombia, circunstancia que obliga a que ciudadanos desesperados intenten tomarse la justicia por su propia mano. De ello hablé en mi anterior columna.

En internet se pueden encontrar videos aterradores, no aptos para personas sensibles, de lo que ocurre en algunos países andinos. En presencia de los policías, los vecinos se entregan a cruelísimas venganzas: amarran a los ladrones y asesinos, les cortan los miembros a machetazos, los golpean inmisericordemente, los queman... Ojalá aquí no lleguemos a esos extremos.



Prácticamente todos los días leemos en la prensa que sueltan a los culpables. El 28 de agosto leo en EL TIEMPO: “Libres 40 miembros de ‘los Flacos’, una red criminal que delinque en el Eje Cafetero”. Uno de mis lectores dice que los jueces que sin razones válidas dejan libres a los delincuentes se hacen responsables de los crímenes que se siguen cometiendo.



Yo no entiendo la actitud de ciertos jueces que a los asesinos del volante les decretan penas irrisorias. Los implicados no dejan de ser homicidas ni de causar irreparables daños a las víctimas, dejando a veces familias enteras destruidas y en la miseria. Otro caso que indigna: “Queda libre hombre que asesinó a vendedora que lo denunció por hurto en Bogotá”. Otro asesino en libertad. Y así van quedando libres los criminales. “El delito del fleteo persiste con delincuentes en taxis y motos, y muchas denuncias terminan archivadas”. (El TIEMPO, 30 de agosto). ‘Cinco peligrosos capos y sicarios lograron que jueces les dieran la domiciliaria’ (titular muy destacado de EL TIEMP0, 14 de marzo).

La justicia dice que no se puede declarar a nadie asesino si no media una actuación judicial. Está claro. Uno de mis lectores me escribe este extraño comentario: ¿con qué palabras debo referirme a quien en mi presencia violó a mi hermana y mató a mi padre, dejándome a mí herido? Me pregunto: ¿por qué no lo puedo llamar violador y asesino? ¿Porque así lo dice la ley? ¿Debo emplear la palabra ‘presunto’ y si el juez, por las razones que sean, por venalidad, por vencimiento de términos, por miedo, por extrañas amistades, lo declara inocente, entonces yo debo quedar tranquilo porque se impuso el reinado de la ley y de la justicia? Hasta aquí, la curiosa queja de mi lector, que no habla de recurrir a una instancia superior.



Miramos atónitos que se perdió el respeto a las personas que representan autoridad, como los policías. En las manifestaciones los queman con cocteles molotov o los apuñalan por la espalda. Ya van 700 policías agredidos este año. Y no faltan los jueces que declaran libres a los vándalos. Por supuesto que son igualmente condenables los policías que abusan de su autoridad.



Leemos encantados que los taladores de la selva tendrán 15 años de cárcel. Realmente es poco castigo para quienes destruyen miles de hectáreas de bosques; nuestro deseo es que se cumpla la ley y no sea una promesa más.



Y termino hoy con la antológica decisión de un juez que envió a prisión domiciliaria a un feminicida, haciendo el más espectacular ridículo y poniendo en peligro a nuevas víctimas. ¡Durmiendo con el enemigo!

La Unad celebra 40 años. Con sus 165.000 estudiantes y subsedes en todos los departamentos, es la mayor universidad del país y la labor que ha hecho merece todos los reconocimientos y agradecimientos del Gobierno y de la sociedad.

