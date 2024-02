Dos consejos con mucho gusto

Señor Presidente, quiero darle un consejo, totalmente gratuito. No pretendo con ello que me dé en agradecimiento y como premio un jugoso puesto diplomático, ni tampoco pretendo participar en sus ricas mermeladas. Solo quiero darle un consejo para bien suyo, de su imagen y bien, sobre todo, del país.



Por favor, retire de la prensa y sobre todo de la televisión su propaganda o lema de gobierno que dice: “Colombia, potencia de la vida”. Y quiero que entienda que no es por simple deseo de oponerme a sus proyectos de gobierno, no. Mire que su otro lema de Colombia hermosa y bella sí me parece acertado y comulgo con él a cabalidad y lo apoyo mostrando a los colombianos las inagotables bellezas del país. Ojalá los colombianos algún día entendamos que la ciudad más bella de Colombia no es “Mayami”.

Sucede que antes y después de que aparezca en televisión el lema de potencia de la vida, vienen las noticias más aterradoras que muestran que lejos de ser potencia de la vida somos una aceitada fábrica de asesinatos, violaciones, feminicidios, desplazamientos, masacres, robos, estafas, secuestros, desapariciones forzadas, paros armados, asesinatos y robos a extranjeros, sobornos, extorsiones, recomendaciones de algunos países a sus ciudadanos para no viajar al país de la vida, Tuluá de luto diario, y un largo, doloroso y sangriento etcétera.

En estas condiciones lo de potencia de la vida resulta una broma macabra o un hazmerreír del mandatario y eso no le conviene a nadie. Mire, Presidente, considere fríamente y entenderá que tengo razón y solo queremos que usted acierte en el Gobierno de nuestro querido país.

Estos son datos confirmados: 150.000 desplazados, 490 atracos diarios en Bogotá y 189.000 en el país, desde el 7 de agosto de 2022 van 137 masacres con 465 muertos, tenemos ya 262 asesinatos de líderes sociales, 35 secuestros y 43 homicidios del Eln desde las negociaciones, el número de desplazados creció el 7 % en 2023 y el de confinados se disparó, cada tres horas hay abuso sexual de un niño en Bogotá, en 2023 solo en Bogotá 119 niños fueron asesinados; en la lista de inseguridad de 194 países, ocupamos el terrible segundo lugar, en Barranquilla se han cerrado 200 tiendas por la extorsión, no tenemos seguridad en los restaurantes ni en las residencias por los atracos, etcétera. Presidente, tenemos miedo.

Cómo entender que en la reciente Conferencia Mundial de Seguridad en Alemania usted dijo textualmente que “Colombia se ha podido pacificar”. Si quisiera ridiculizar, podría hacerlo cambiando la palabra ‘potencia’ por otras desagradables. Pero no es ese mi propósito.

Ah, y otra cosita, y espero no me llegue tarde a este consejito de ñapa. Entiendo que usted no tiene tiempo para ver televisión, pero sí personas que le informan. Cuando la masa enfurecida quería abrir las puertas del Palacio de Justicia para... ¿matar?, ¿convencer?, ¿dialogar como buenos amigos?, ¿invitar a un tinto? a los jueces de la Corte Suprema, usted, en su acostumbrado mensaje, le dijo al país que no hubo tales furiosos empujones a las puertas del Palacio. Tiempo después admitió que sí hubo los empujones, pero que solo duraron 10 minutos.

Presidente, todos los colombianos vimos por televisión y por noticieros los desmanes de la turba enfurecida a las puertas del Palacio. Entonces nos preguntamos si usted no se entera de lo que pasa, si le falta seriedad, si usted tiene problemas de visión, si usted falsea las cosas, o bien, si sus áulicos informantes le mienten y no le dejan ver la realidad del país.

Presidente, ¿no le dice nada que, según encuesta, el 50% de los colombianos quieran irse del país?

ANDRÉS HURTADO GARCÍA

