¿Dónde queda el río Magdalena?

"No apostaría un céntimo por el futuro de un pueblo que no reconoce su pasado".

Sibilinas palabras de Paul Valéry, el luminoso pensador del Cementerio marino, poema considerado por los franceses uno de los más bellos de la literatura universal.



Esta máxima de Valéry, que no deja escapatoria, ha sido clave en mi vida desde mis tiempos de la Universidad del Valle. Y cuando inicié en el colegio Champagnat de Bogotá la educación ambiental escolar en Colombia con la modalidad de las salidas de los muchachos al campo, a los páramos, a los bosques de cordillera, a los caminos reales, a las lagunas sagradas siempre tuve presente que no se ama lo que no se conoce. Es necesario que nos untemos de barro y de tierra, “tierra buena, tierra que pone fin a nuestra pena”, que respiremos aires y vientos deliciosos, que acariciemos los frailejones amigos del agua, que nuestros ojos se extasíen ante los paisajes de nuestras montañas, todo ello es necesario para que luego defendamos nuestra tierra y sus bosques, páramos, ríos y animales. Mi lema es ‘conocer para amar y amar para defender’.



Vivimos tiempos duros; entre muchos colombianos campea el desamor por Colombia. No ayudan muchos políticos y gobernantes que han decidido que su misión no es servir, sino enriquecerse a costa de millones de colombianos que pasan hambre y miserias. Y en cuanto a conocer para amar, qué gobierno y en qué maldita hora decidió acabar con la enseñanza en los colegios de la historia y la geografía de Colombia. Ahora estas asignaturas están tan disfrazadas en el pénsum que prácticamente no existen.

Decidieron los sabihondos del Gobierno y del Ministerio de Educación que la enseñanza era repetitiva (lo cual en parte era cierto) y que había que reemplazarla por análisis de causas, efectos, procesos, consecuencias (“o sea, ¿m’entendés?”), etc., todo válido, pero se olvidaron de por lo menos enseñar que en Colombia hay ríos, ciudades, departamentos, que Bolívar vivió en tales fechas y no en el siglo XVI, etc.



Y, ¡cómo es la vida!, ahora los médicos insisten en ejercitar la memoria para evitar el alzhéimer. Duele, a mí por lo menos, ver que los muchachos, y no solo los de colegio, también los universitarios, no saben las capitales de los departamentos y menos aún cuáles son los departamentos. Haga usted, querido y sufrido lector, el ejercicio de preguntar a sus vecinos y amigos por unos ‘manes’ llamados Bolívar, Santander, Nariño, Camilo Torres, Anzoátegui, Mutis, y tendrá respuestas vagas, equivocadas e incluso divertidas.



Me contaba un colega que en su salón de clase pintó en el tablero un gran mapa de Colombia y pidió a los alumnos que ubicaran el río Magdalena. De los 30 alumnos, ninguno atinó de lejos con el río y muchos lo hacían desembocar en el Amazonas o en el Pacífico. Ninguno de sus alumnos supo las fechas de nacimiento y muerte de Bolívar y tampoco la de la batalla de Boyacá. Solamente dos alumnos supieron quién fue José Celestino Mutis y cuatro sabían dónde queda San Agustín, porque los papás los habían llevado a un paseo por el Huila.



¿Y los periodistas? (hoy es su día). He encontrado algunos que no sabían qué “cosa” fue La vorágine y mucho menos quién fue José Eustasio Rivera. Un periodista me dijo que fue un futbolista. En mis viajes encuentro a colombianos ofendidos porque la única vez que nombran sus pueblos en televisión es cuando hay una catástrofe y a veces leen mal los nombres. Ya entiendo por qué tantos colombianos suspiran por Miami, la ciudad más bella y deseada de Colombia.

ANDRÉS HURTADO GARCÍA

