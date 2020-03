Donaciones voluntarias

Quién iba a pensar que el fuego se convertiría en la prueba de fuego para demostrar la incongruencia (¿falsía?) de la clase política y gobernante de Colombia respecto a los recursos naturales. Si tanto es el amor y la preocupación que demuestran en sus discursos por los páramos, bosques, selvas, parques nacionales naturales, ¿por qué no hacen una pequeña donación mensual para fortalecer el aparato estatal contra los incendios forestales y para detener la deforestación y castigar a los deforestadores?

El presidente Duque, en el foro de Davos, pidió encarecidamente la ayuda mundial para detener la destrucción de la Amazonia. María Jimena Duzán nos recuerda que en una reunión en San José del Guaviare en la que estuvieron presentes el gobernador del departamento, Nebio Echeverry, acusado repetidamente por destruir la selva amazónica, y el presidente Duque, cuando el primero habló de seguir deforestando “el presidente Duque no dijo ni mu”.



EL TIEMPO publicó la lista de los funcionarios que más ganan en el país. Muy juiciosamente me dediqué a copiar los datos. El director de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales es el funcionario que más gana al mes en este empobrecido país: 45 millones. El Presidente gana un poco menos, solo 38 millones. Los últimos en la escala de diez son algunos alcaldes y gobernadores, la alcaldesa de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca, que apenas reciben 21 millones (¿les alcanzará para vivir?).



Todos estos señores, en sus campañas y en sus discursos, hablan de la importancia de los recursos naturales, de la biodiversidad y de Colombia como potencia mundial vendedora de agua en una futuro. Yo me pregunto: ¿por qué no harán una donación voluntaria mensual de un milloncito de su jugoso y a veces (¿siempre?) no tan merecido sueldo para, por ejemplo, comprar aviones para extinguir incendios forestales y para otro deber ineludible del Gobierno: construir más cárceles y más humanas?



Ya que no logramos, con un mandato muy claro que les dimos los colombianos a los parlamentarios, que se rebajaran los sueldos, ¿por qué no hacen la donación mensual voluntaria que pido? ¿Se morirán de hambre si donan mensualmente un millón de pesos? ¿Los jueces de las altas cortes, que han estado en la mira de los colombianos por procederes non sanctos y que ganan mensualmente 38 millones, lo mismo que el Presidente, pasarán afugias si en vez de 38 millones deciden recibir solo 37 y donan un millón para salvar los recursos naturales?



Los senadores son 108 y los representantes, 166, y ganan 32.700.000 pesos cada uno cada mes. Los jefes de Parques Nacionales Naturales trabajan muy duro, nunca faltan al trabajo, soportan tremendas incomodidades y carencias en regiones apartadas de la patria y cuidan con esmero lo más precioso que tenemos, los recursos naturales, ganan cada uno, a punta de sudores y penalidades, entre 5 y 6 millones mensuales y no tienen guardaespaldas, ni lujosos carros oficiales y encima, ahora, la guerrilla o los mata o los amenaza y los destierra de sus territorios.



El último funcionario en la estructura de los Parques Nacionales, el conductor mecánico, gana 1’500.000 pesos mensuales. No es la primera vez, ni será la última, que declaro mi total admiración por los funcionarios de los Parques Nacionales. Y lo digo porque recorro todo el país hasta los lugares más apartados y los he visto trabajar defendiendo nuestra riqueza natural aún arriesgando su vida.



Andrés Hurtado García